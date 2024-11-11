11 ноября – Настасьин день: запреты для счастья
11 ноября православные христиане отмечают день памяти великомученицы Анастасии Римляныни, известный в народе как Настасьин день. Этот праздник также имеет множество названий, таких как Настасьи-овечницы, Анастасия-овчарница и праздник овчаров.
Такое забавное прозвище ему дали за то, что в этот день стригли овец, расплачивались с пастухами, им делали подарки, чтобы в следующем году не искать нового пастуха. А женщины обрабатывали шерсть.
Религия (история Анастасии Римляныни)
Пострадала за то, что отказалась поклониться языческим богам и выбрать знатного мужа из язычников. Ее подвергли пыткам за приверженность христианской вере. После мучений Анастасию обезглавили и бросили на съедение зверям.
Однако, как отмечено в публикации информационного портала Новотроицка, другие христиане наши ее тело и погребли по должным традициям.
Народный календарь
Что нельзя делать
- Нельзя в этот день оставлять ребенка одного дома.
- Стоит держаться подальше от компаний незнакомых людей.
- В дом нельзя пускать незнакомцев, особенно если в жилище есть дети.
- Нежелательно ругаться с мужем/женой или с родственниками.
- Вечер 11 ноября нельзя проводить в одиночестве.
- Запрещено ругать, обижать и обманывать детей.
- Нельзя заставлять ребенка делиться его личными вещами, забирать их без спроса.
- Не стоит заставлять детей есть через силу, доедать порцию до конца, если малыш отказывается.
- Девушкам на выданье не стоит самим накрывать на стол.
- Нельзя сегодня надевать вещи из овечьей шерсти.
Приметы погоды
- Иней ночью – днем снега не предвидится.
- Низкие облака – ожидается стужа.
- Вороны раскаркались – к морозу.
- Голуби разворковались – к потеплению.
- Дождь – к похолоданию.
- Солнечные лучи сквозь облака пробиваются – к череде теплых дней.
Также сегодня, 11 ноября, в народном календаре отмечают день Аврамия Овчарника. Считается, что к этому времени погода окончательно переходит на зимний лад, поэтому день также называют Аврамий-зимоуказатель.