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11 ноября – Настасьин день: запреты для счастья

11 ноября – Настасьин день: запреты для счастья, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 12:29 Фото: pixabay
Народные приметы существуют на все случаи жизни. К примеру, 11 ноября в доме, где есть младенцы, не должно быть незнакомых людей. Это может испортить характер и самочувствие ребенка, сообщает Zakon.kz.

11 ноября православные христиане отмечают день памяти великомученицы Анастасии Римляныни, известный в народе как Настасьин день. Этот праздник также имеет множество названий, таких как Настасьи-овечницы, Анастасия-овчарница и праздник овчаров.

Такое забавное прозвище ему дали за то, что в этот день стригли овец, расплачивались с пастухами, им делали подарки, чтобы в следующем году не искать нового пастуха. А женщины обрабатывали шерсть.

Религия (история Анастасии Римляныни)

Пострадала за то, что отказалась поклониться языческим богам и выбрать знатного мужа из язычников. Ее подвергли пыткам за приверженность христианской вере. После мучений Анастасию обезглавили и бросили на съедение зверям.

Однако, как отмечено в публикации информационного портала Новотроицка, другие христиане наши ее тело и погребли по должным традициям.

Народный календарь

Что нельзя делать

  • Нельзя в этот день оставлять ребенка одного дома.
  • Стоит держаться подальше от компаний незнакомых людей.
  • В дом нельзя пускать незнакомцев, особенно если в жилище есть дети.
  • Нежелательно ругаться с мужем/женой или с родственниками.
  • Вечер 11 ноября нельзя проводить в одиночестве.
  • Запрещено ругать, обижать и обманывать детей.
  • Нельзя заставлять ребенка делиться его личными вещами, забирать их без спроса.
  • Не стоит заставлять детей есть через силу, доедать порцию до конца, если малыш отказывается.
  • Девушкам на выданье не стоит самим накрывать на стол.
  • Нельзя сегодня надевать вещи из овечьей шерсти.

Приметы погоды

  • Иней ночью – днем снега не предвидится.
  • Низкие облака – ожидается стужа.
  • Вороны раскаркались – к морозу.
  • Голуби разворковались – к потеплению.
  • Дождь – к похолоданию.
  • Солнечные лучи сквозь облака пробиваются – к череде теплых дней.

Также сегодня, 11 ноября, в народном календаре отмечают день Аврамия Овчарника. Считается, что к этому времени погода окончательно переходит на зимний лад, поэтому день также называют Аврамий-зимоуказатель. 

Анастасия Московчук
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