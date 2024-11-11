11 ноября – Настасьин день: запреты для счастья

Народные приметы существуют на все случаи жизни. К примеру, 11 ноября в доме, где есть младенцы, не должно быть незнакомых людей. Это может испортить характер и самочувствие ребенка, сообщает Zakon.kz.

11 ноября православные христиане отмечают день памяти великомученицы Анастасии Римляныни, известный в народе как Настасьин день. Этот праздник также имеет множество названий, таких как Настасьи-овечницы, Анастасия-овчарница и праздник овчаров.

Такое забавное прозвище ему дали за то, что в этот день стригли овец, расплачивались с пастухами, им делали подарки, чтобы в следующем году не искать нового пастуха. А женщины обрабатывали шерсть.

Религия (история Анастасии Римляныни)

Пострадала за то, что отказалась поклониться языческим богам и выбрать знатного мужа из язычников. Ее подвергли пыткам за приверженность христианской вере. После мучений Анастасию обезглавили и бросили на съедение зверям.

Однако, как отмечено в публикации информационного портала Новотроицка, другие христиане наши ее тело и погребли по должным традициям.

Народный календарь

Что нельзя делать

Нельзя в этот день оставлять ребенка одного дома.

Стоит держаться подальше от компаний незнакомых людей.

В дом нельзя пускать незнакомцев, особенно если в жилище есть дети.

Нежелательно ругаться с мужем/женой или с родственниками.

Вечер 11 ноября нельзя проводить в одиночестве.

Запрещено ругать, обижать и обманывать детей.

Нельзя заставлять ребенка делиться его личными вещами, забирать их без спроса.

Не стоит заставлять детей есть через силу, доедать порцию до конца, если малыш отказывается.

Девушкам на выданье не стоит самим накрывать на стол.

Нельзя сегодня надевать вещи из овечьей шерсти.

Приметы погоды

Иней ночью – днем снега не предвидится.

Низкие облака – ожидается стужа.

Вороны раскаркались – к морозу.

Голуби разворковались – к потеплению.

Дождь – к похолоданию.

Солнечные лучи сквозь облака пробиваются – к череде теплых дней.

Также сегодня, 11 ноября, в народном календаре отмечают день Аврамия Овчарника. Считается, что к этому времени погода окончательно переходит на зимний лад, поэтому день также называют Аврамий-зимоуказатель.