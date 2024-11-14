Лабрадор, ретривер и другие: идеальные собаки для семей с маленькими детьми

Принято считать, что некоторые пород собак идеально подходят для семей с маленькими детьми. Эксперты составили топ-5 и он выглядит следующим образом: лабрадор, пудель, бернский зенненхунд, спаниель и золотистый ретривер, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, как подчеркивает ветеринарный врач, специалист по поведению животных Анастасия Шустрова, при должной социализации и качественном воспитании щенок любой породы может стать отличным компаньоном.

Главное, по ее словам, обучить детей правилам взаимодействия с питомцами.

Лабрадор

Собаки этой породы известны своим дружелюбным и компанейским характером. Лабрадоры любят играть и обладают высоким уровнем обучаемости. Лабрадоры очень преданные и общительные, им важно участвовать во всех семейных мероприятиях.

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Люди, у которых живет лабрадор, должны быть легкими на подъем: этой собаке нужно общаться с хозяевами, она постоянно будет рядом с ними.

Золотистый ретривер

Он обладает, как правило, более спокойным темпераментом, чем лабрадор, что способствует безопасному взаимодействию с детьми. Это нежная собака со спокойным характером, которая хорошо адаптируется к семейной жизни и любит участвовать в разных активностях, как в помещении, так и на улице.

Пудель

Входит в тройку самых умных собак. Он любит активные игры, а значит, детям с ним вряд ли станет скучно.

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Представители породы очень любят детей и не устают от их присутствия. Как сказано в публикации издания РБК Life, собаки этой породы бывают как активными "вечными двигателями", так и спокойными.

Бернский зенненхунд

Представители породы славятся своей терпимостью и ласковостью. Собаки отличаются дружелюбным характером, что делает их хорошим вариантом для жизни в семье. В среднем бернский зенненхунд может весить от 35 до 55 кг.

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Спаниель

Английский спаниель, американский спаниель, кавалер-кинг-чарльз-спаниель или папийон – представители группы, которые зарекомендовали себя как прекрасные компаньоны, ориентированные на человека.

Фото: pixabay

Они с радостью проведут время со всей семьей за прогулкой в парке или за игрой в мячик.

В заключении Шустрова заявляет:

"Какую бы породу вы ни выбрали, важно помнить о правилах безопасного общения с собакой. Дети должны всегда относиться к животному с уважением и не навязывать свою близость, особенно когда собака отдыхает, ухаживает за щенками или, например, ест".

Впрочем, даже с грамотной дрессировкой и огромным терпением владельца собака может обладать не очень хорошими качествами, например, мстительностью. Эксперты рассказали, какие породы особо отличаются в этом.

Также на днях в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана предоставили интересную статистику. Согласно их данным, за 10 месяцев с помощью служебных собак в стране раскрыто свыше 3,5 тыс. преступлений.