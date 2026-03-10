Неожиданно добрые великаны: пять крупных собак, идеальных для семьи
Немецкий дог: добрый великан
Несмотря на свои внушительные габариты, немецкие доги славятся нежностью и ласковостью. Их спокойный темперамент делает их прекрасными компаньонами, а преданность не может оставить равнодушным. Принятие в семью немецкого дога требует определенной подготовки. Они очень нуждаются в общении с людьми и плохо переносят одиночество. При надлежащем уходе они становятся ласковыми защитниками.
Эти высокие собаки могут достигать высоты до 88 см и веса до 80 кг.
Фото: pixabay
Немецкая овчарка: верный защитник
Немецкие овчарки – одни из самых универсальных крупных пород. Они умны, легко поддаются дрессировке и невероятно преданны. Они любят как физические упражнения, так и интеллектуальные задачи.
Но есть замечание. Если у будущего хозяина нет кинологического опыта, не стоит рисковать и принимать в семью взрослого крупного представителя породы. Но маленький щенок – фактически "белый лист", который при достаточной любви, заботе, внимании и игровых тренировках станет другом семьи и охранником дома. Представители этой породы – одни из самых надежных компаньонов, которые постараются защитить хозяина в любой ситуации.
Весят такие собаки около 45-50 кг.
Лабрадор: семейный питомец
Лабрадоры очень преданные и общительные, им важно участвовать во всех семейных мероприятиях. Единственный, кому скорее не подойдет собака этой породы, – занятой человек, который редко бывает дома. Во всех остальных случаях хозяева обретут в лабрадоре настоящего друга, союзника и компаньона в любых активностях.
Вес этих питомцев может составлять до 30 кг.
Фото: pixabay
Бернский зенненхунд: пушистый и дружелюбный
Представители породы славятся своей терпимостью и ласковостью. Собаки, как сказано в публикации РБК Life, отличаются дружелюбным характером, что делает их хорошим вариантом для жизни в семье.
Рос и вес: в среднем бернский зенненхунд может весить от 35 до 55 кг. Рост собаки этой породы в холке доходит до 70 см.
Фото: pixabay
Ньюфаундленд: нежный гигант
Ньюфаундленды по праву олицетворяют собой прозвище "нежный гигант". Эти величественные собаки известны своим спокойным, преданным и терпеливым характером.
Несмотря на умеренный уровень энергии, ньюфаундлендам необходимы регулярные прогулки и игры. Из-за их размеров им требуется много места, поэтому жизнь в квартире неидеальна для этой породы. Еще ньюфаундленды – потрясающие пловцы благодаря своим частично перепончатым лапам, похожим на ласты.
Весить такая собака может до 68 кг.
Фото: pixabay
