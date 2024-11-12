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Собаки-детективы: как хвостатые герои помогают полиции в Казахстане

Собаки-детективы: как хвостатые герои помогают полиции в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 12:42 Фото: polisia.kz
В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана предоставили интересную статистику. Согласно их данным, за 10 месяцев с помощью служебных собак в стране раскрыто свыше 3,5 тысячи преступлений, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка назвали также основные качества, которые делают полицейских собак настоящими героями на службе. Это сила, выносливость, верность и развитая интуиция.

Но, безусловно, одним из самых выдающихся их даров является острый нюх.

Нюх собаки намного сильнее человеческого, она способна различать до 2 млн запахов – эти уникальные особенности позволяют использовать собак в служебно-розыскной деятельности.

Универсальные "четвероногие полицейские" ищут людей, наркотики и взрывчатки.

Кроме того, хвостатые помогают стражам порядка в различных задачах.

"Сегодня в системе органов внутренних дел служат сотни собак, из них значительное количество нацелены на выявление наркотических веществ. Стоит отметить, что собака может обнаружить не только наркотические вещества, но и их пользователей".Пресс-служба МВД РК

В дополнении говорится, что с ними также проведено порядка 1200 досмотровых мероприятий.

"Из незаконного оборота изъято около 4 тонн наркотиков, в том числе 87 кг синтетики. Такие проверки на постоянной основе проводятся в аэропортах, пассажирских поездах, на вокзалах, а также в отделениях "Казпочты".Пресс-служба МВД РК

Всем, кто мечтает о собаке и живет в квартире, необходимо помнить, что не все породы подходят для домашнего содержания. Одним требует больше места, другим нужна постоянная физическая активность, третьи – чрезмерно голосистые. Ранее мы предоставили топ-5 пород, собак которых лучше не заводить в дом.

Даже с грамотной дрессировкой и огромным терпением владельца собака может обладать не очень хорошими качествами, например, мстительностью. Эксперты рассказали, какие породы особо отличаются в этом.

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