Как выбрать сладости для детей: зефир, пастила или пряник

Ученые уже давно установили, что ограничение потребления сахара детьми в первые 1 тыс. дней жизни, то есть до трех лет, снижает риск развития диабета и гипертонии во взрослом возрасте, сообщает Zakon.kz.

Всем известно, что избыток сладкого неполезен для здоровья. Но сколько именно сладкого можно детям и с какого возраста, чтобы этот риск снизить?

Зефирка или пряник

Ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии "ФИЦ питания и биотехнологии" Адиля Сафронова подчеркивает, что сладости детям следует начинать давать после года.

По ее словам, на первом году жизни ребенок получает достаточно углеводов с грудным молоком, молочными смесями и др. Желательно, чтобы это были натуральные изделия – мармелад, зефир, пастила на основе фруктов и ягод, яблочного пектина.

"Есть сладости, разработанные специально для детей, в них минимальное количество добавленного сахара или он отсутствует. Например, пастила без сахара, фруктовые кусочки. Конфеты и сладости на основе шоколада рекомендуется давать только после трех лет". Адиля Сафронова

Врач привела примерные нормы кондитерских изделий для ребенка – это около 15-30 г в день. Например, 30 г – это один зефир, две вафли, один пряник, два мармелада.

При этом в первые три года жизни лучше все же ориентироваться на нижнюю границу и давать ребенку не больше 15 г сладостей.

Также, как отмечено в публикации издания АиФ, при организации детских праздников малышам не стоит использовать жирные кондитерские изделия, такие как торты, пирожные с кремом.

Не запрещать, а контролировать

Специалист подчеркивает, что кондитерские изделия и сладости в детском питании ограничиваются не только из-за сахара, но и возможного присутствия иных компонентов, которые входят в такие продукты – искусственных красителей, ароматизаторов.

Тем не менее впадать в другую крайность и совсем лишать ребенка сладкого тоже неправильно:

"Углеводы – это основной источник энергии для растущего и активного ребенка".

Сладости нужны для физической и умственной активности, а также для получения положительных эмоций.

"Просто нужно выбирать из них наиболее полезные – пастила, натуральный мармелад, зефир, которые сейчас доступны. А также контролировать их количество". Адиля Сафронова

Огромный выбор продуктов, которые мы едим каждый день, оказывает непосредственное влияние на здоровье. Но среди привычных продуктов есть такие, которые могут скрывать серьезные риски. Одним из таких продуктов, на который стоит обратить особое внимание, являются сосиски.

