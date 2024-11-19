Топ-5 наиболее полезных видов мяса

Мясо дает организму важнейшие для его работы белок, витамины и микроэлементы, отмечают врачи. Но не все виды и формы мяса несут пользу организму, сообщает Zakon.kz.

Уфимский врач-гастроэнтеролог Эльвира Белева назвала самые полезные виды мяса. По ее словам, польза того или иного вида этого продукта для организма определяется несколькими факторами – содержанием в нем жиров, белка, витаминов и других ценных питательных веществ. Кроме того, значение имеет то, каким способом мясо было приготовлено.

Врач причислила к полезным наиболее распространенные виды мяса. Однако она назвала нюансы: какая должна быть часть животного и как оно должно быть приготовлено.

Курятина (грудка без кожи)

Этот вид мяса отличается минимальным содержанием жиров и калорий, при этом является богатым источником белка. По словам Белевой, такой продукт – идеальный выбор для наращивания мышечной массы, а также для тех, кто стремится к похудению.

Индейка

Такое мясо тоже богато белком и содержит мало насыщенных жиров, вдобавок обеспечивает организм витамином B6 и селеном. Белева отметила, что как источник селена (антиоксидант, эффективно поддерживающий работу сердца и иммунной системы) маложирная индейка считается идеальным продуктом для укрепления сердечно-сосудистого и общего здоровья.

Говядина

Из этого мяса организм лучше всего усваивает железо и цинк – микроэлементы, без которых невозможно иметь крепкий иммунитет и хорошее здоровье. Гастроэнтеролог советует употреблять в пищу преимущественно постные сорта говядины и есть ее не чаще двух-трех раз в неделю. Слишком частое употребление красного мяса считается нежелательным из-за возможного риска навредить кишечнику.

Баранина

В топ-5 полезных видов мяса входит прежде всего баранина от животных, которых выгуливали на пастбищах. Такое мясо насыщено омега-3 жирными кислотами и является великолепным поставщиком белка, витаминов группы B, селена, цинка, железа.

Свинина (постная)

Такое мясо благодаря специфическому химическому составу легче усваивается организмом по сравнению с другими видами. Свинина содержит много витаминов группы В, важных для здоровья нервной системы и психики, а также необходимые для крепкого иммунитета микроэлементы – магний, калий, цинк, селен.

"Жареное мясо или мясо, приготовленное с добавлением большого количества масла, соли или сахара, будет менее полезным, чем мясо, приготовленное на пару, запеченное или тушеное", – добавила Белева в беседе с UfaTime.ru.

Отметим, что к вредным вида мяса относят бекон и копчености, сосиски, говяжьи ребра и жирную свинину, паштеты.

Ранее врач-терапевт Ирина Баранова рассказала об опасности сосисок.