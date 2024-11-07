Почему в сырниках есть "сыр": удивительная история названия блюда из творога

Сырники – популярное и всеми любимое блюдо. К тому же, они легко и быстро готовятся из творога. В названии почему-то присутствует слово "сыр": при этом ни в одном классическом рецепте сырников этого ингредиента нет. Впрочем, у филологов есть простое объяснение, сообщает Zakon.kz.

История блюда

Блюдо считается исконно русским, хотя его происхождение до конца не установлено: упоминания о творожных оладьях есть в кулинарных традициях европейских стран и отдельных народов.

Одни из первых упоминаний о сырниках встречаются в начале XVII века: тогда сырниками называли блины, начиненные творогом или яйцами. Это немного отличается от того, как их готовят сегодня: смешивая все ингредиенты.

Почему сырники так называются

По основной версии, название "сырники" происходит от древнерусского слова "сыр", которое обозначало любые кисломолочные продукты, включая творог.

По мере развития языка понятия сыр и творог разделились. В частности, как отмечено в публикации издания РБК Life, первым стали называть твердые продукты, а именно привычные сегодня сыры, а термин творог отошел к более мягким кисломолочным изделиям, в том числе творогу.

Татьяна Меньщикова, кандидат филологических наук отмечает, что слова "сырники" и "творожники" имеют интересное происхождение.

"Их употребление варьируется в зависимости от региона. Если кратко, то слово "сырники" отражает архаичные черты славянского языка, в то время как "творожники" – результат более поздней языковой эволюции". Татьяна Меньщикова

Специалист добавляет, что в западнославянских языках, например в польском, творог до сих пор называют "белым сыром" (biały ser), что подтверждает старую традицию использования слова "сыр" для обозначения творога.

Чем сырники отличаются от творожников

Сырники и творожники – это два блюда из творога, которые отличаются только названием.

Ярослав Ключевский, повар высшей категории уточняет, что по составу это одно и то же блюдо: их готовят из творога, яиц и муки.

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