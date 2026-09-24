Ученые рассказали, как сохранить здоровье сердца

Французские исследователи из Университета Лазурного Берега выяснили, что регулярные тренировки помогают сохранять здоровье сердца на протяжении многих лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MK.ru, результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience. Ученые сравнили две группы людей со средним возрастом 64 года. В первую группу вошли те, кто занимался аэробикой не менее трех раз в неделю на протяжении всей жизни. Во вторую группу вошли малоподвижные люди.

Результаты исследования показали существенную разницу в состоянии здоровья участников из разных групп. Насыщение крови кислородом в состоянии покоя у активных участников составило 96,8% против 94,8% у малоподвижных. Вариабельность сердечного ритма, отражающая способность сердечно-сосудистой системы адаптироваться к нагрузкам, была почти вдвое выше – 49,9 против 27,2 миллисекунды.

По вариабельности сердечного ритма оценивают, как вегетативная нервная система реагирует на нагрузку, стресс и восстановление.

Кроме того, у женщин, регулярно занимавшихся спортом, оказалось больше мышечной массы и меньше жира, чем у неактивных сверстниц.

Отмечается, что аэробные нагрузки, такие как быстрая ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде, тренируют сердечно-сосудистую систему.

Исследователи подчеркивают, что результаты их работы подтверждают уже известные данные о пользе регулярной физической активности. По их словам, важен не столько возраст начала занятий, сколько их регулярность на протяжении долгих лет.

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