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Ученые рассказали, как сохранить здоровье сердца

Женщина, стетоскоп, ритм сердца, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 06:47 Фото: pexels
Французские исследователи из Университета Лазурного Берега выяснили, что регулярные тренировки помогают сохранять здоровье сердца на протяжении многих лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MK.ru, результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience. Ученые сравнили две группы людей со средним возрастом 64 года. В первую группу вошли те, кто занимался аэробикой не менее трех раз в неделю на протяжении всей жизни. Во вторую группу вошли малоподвижные люди.

Результаты исследования показали существенную разницу в состоянии здоровья участников из разных групп. Насыщение крови кислородом в состоянии покоя у активных участников составило 96,8% против 94,8% у малоподвижных. Вариабельность сердечного ритма, отражающая способность сердечно-сосудистой системы адаптироваться к нагрузкам, была почти вдвое выше – 49,9 против 27,2 миллисекунды.

По вариабельности сердечного ритма оценивают, как вегетативная нервная система реагирует на нагрузку, стресс и восстановление.

Кроме того, у женщин, регулярно занимавшихся спортом, оказалось больше мышечной массы и меньше жира, чем у неактивных сверстниц.

Отмечается, что аэробные нагрузки, такие как быстрая ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде, тренируют сердечно-сосудистую систему.

Исследователи подчеркивают, что результаты их работы подтверждают уже известные данные о пользе регулярной физической активности. По их словам, важен не столько возраст начала занятий, сколько их регулярность на протяжении долгих лет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Но важно выбирать правильное время для спорта. Сомнолог заявил, что интенсивные физические нагрузки во второй половине дня могут стать причиной бессонницы.

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Камила Салкымбаева
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