К концу года уровень стресса и тревожности заметно растет, а тело накапливает мышечное напряжение, мешающее расслабиться. Избавиться от зажимов можно с помощью пяти простых упражнений, которые легко выполнить прямо дома или в офисе, сообщает Zakon.kz.

Комплексом поделилась с "Газетой.Ru" фитнес-тренер со стажем более 25 лет Надежда Фридман.

Первое упражнение – "Собрать полотенце". Сядьте на стул, положите под стопы ткань и поставьте ноги на ширину таза. Не отрывая пяток, на вдохе собирайте ткань пальцами ног в комок, а на выдохе расслабляйте стопу. Это помогает почувствовать и отпустить скрытый мышечный спазм.

Второе упражнение – "Освобождение". Сядьте ближе к краю стула, широко разведите бедра, на выдохе наклонитесь вперед и опустите ладони на пол между стопами. Сделайте 10–12 спокойных вдохов, ощущая расширение нижних ребер, затем плавно выпрямитесь – движение переключит внимание с тревожных мыслей на тело.

Третий прием разгружает руки после работы за клавиатурой.

"При многочасовой работе за компьютером возрастает активность мышц предплечий, хотя движения кистей оставались небольшими. Сжимание и раскрытие ладоней дает этим мышцам смену работы: на выдохе опустите плечи, на вдохе сожмите пальцы в кулаки, а на выдохе раскройте ладони и разведите пальцы веером максимально широко, но без боли, сделав 10–12 повторений", – отметила Надежда Фридман.

Четвертое упражнение – "Снять рюкзак". Положите ладони на бедра, на вдохе слегка приподнимите плечи, а на выдохе свободно опустите их, не сводя лопатки. Зажимы в шее и плечах сбивают дыхание и усиливают тревогу, поэтому тренер советует каждый час вставать из-за компьютера на 5–10 минут.

Пятое упражнение – "Из солнца в тень". На вдохе слегка прищурьтесь, не стискивая зубы, а на выдохе представьте, что зашли в тень, и расслабьте веки, оставив брови неподвижными. Так проще заметить и снять привычное напряжение мышц лица.

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