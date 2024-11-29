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Нутрициологи назвали пять продуктов, опасных для красоты

Нутрициологи назвали пять продуктов, опасных для красоты, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 06:19 Фото: pixabay
Даже если вы довольны своим весом, в вашем рационе все равно могут быть продукты, провоцирующие микровоспаления и старение кожи. Американские нутрициологи составили список самых опасных из них, сообщает Zakon.kz.

1. Жирная пища

Чрезмерное употребление жирной пищи провоцирует воспалительные процессы в организме. Именно из-за несбалансированного питания могут возникать проблемы с кожей – появляются высыпания на теле и лице. Жиры, содержащиеся в выпечке и фастфуде, закупоривают артерии, что ведет к преждевременному старению кожи. Она теряет эластичность.

Оливковое и кокосовое масло содержат необходимый витамин Е. Он стабилизирует работу клеток, помогая коже сохранять молодость и упругость.

2. Хлеб

Хлеб, который продается в обычных магазинах, делают из ржаной или пшеничной муки, но эта мука очищена – она лишена изначальной ценности, которая заложена природой. В результате вы не получаете достаточное количество питательных веществ и витаминов, а чувство голода появляется уже через пару часов после приема пищи.

При этом самый сильный вред наносит дрожжевой хлеб, так как дрожжи провоцируют образование слизи, которая разрушает волокна коллагена. В итоге кожа теряет упругость и становится дряблой.

3. Соль

Исторически соль – одна из самых любимых специй. Но ее чрезмерное потребление вредит организму. В среднем человек, у которого нет проблем со здоровьем, может потреблять в сутки около 25 г соли. При превышении этой нормы остатки накапливаются в организме.

Соль задерживает воду, баланс между калием и натрием в организме нарушается, и человек начинает страдать от отеков. Если вы замечаете у себя мешки под глазами, значит, потребление соли срочно нужно сокращать.

4. Сахар

Углеводы разрушают коллаген, из-за чего на лице появляются морщины, а овал лица провисает и становится нечетким. Также, когда белок коллагена разрушается, происходит увеличение пор. В итоге поверхность кожи теряет гладкость. По данным Американской медицинской ассоциации, рекомендуется употреблять в день не больше 4-6 чайных ложечек сахара. Это касается не только чистого сахара, который вы кладете в чай или кофе, но и сахара, который вы получаете с фруктами и другими продуктами.

5. Газировка

Газированные напитки состоят из определенного количества сахара (либо сахарозаменителя) и кислоты. Именно кислота убивает полезные бактерии в кишечнике и уничтожает микрофлору. Это приводит к воспалениям, которые первым делом отражаются на лице. Поэтому, если ваша кожа склонна к акне, розацеа, экземе, постарайтесь вычеркнуть газировку из своего рациона.

Ранее российский врач-эндокринолог Раиса Дементьева предупредила, что отказ от углеводов ведет к набору веса. Таким заявлением она раскрыла парадокс экстремальных диет.

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