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Советы

Почему после каши быстро возвращается чувство голода, объяснила врач

каша, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 17:55 Фото: magnific
Чувство голода может вернуться уже через час после завтрака кашей. Врач-диетолог Марьяна Джутова объяснила, с чем это связано и как сделать утренний прием пищи более сытным, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, причиной быстрого возвращения голода могут быть небольшая порция, недостаток белков и жиров, а также использование сильно обработанных круп с низким содержанием клетчатки, пишет "Газета.Ru".

Диетолог отметила, что разные виды каш существенно отличаются по составу. Например, цельнозерновая овсянка содержит бета-глюкан – растворимую клетчатку, которая замедляет пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости. Однако даже такая каша не всегда способна обеспечить насыщение на несколько часов.

При этом большая порция каши, приготовленной на воде, может содержать недостаточно белков и жиров. Чтобы сделать завтрак более сбалансированным, врач рекомендует дополнять крупы яйцами, творогом, йогуртом, орехами, семенами или ягодами.

Значение имеет и степень обработки крупы. Цельные и минимально обработанные зерна обычно содержат больше пищевых волокон, чем каши быстрого приготовления.

Если чувство голода регулярно возникает вскоре после еды, Джутова советует обратить внимание не только на размер порций и состав рациона, но и на качество сна и уровень физической активности.

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Айсулу Омарова
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