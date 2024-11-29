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Какие фрукты помогают в борьбе с ОРВИ

Какие фрукты помогают в борьбе с ОРВИ, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 11:34 Фото: unsplash
Российский нутрициолог Алла Порхун рассказала, какие привычные и экзотические фрукты стоит включить в рацион в период простуд, сообщает Zakon.kz.

В беседе с gazeta.ru 28 ноября 2024 года она отметила, что регулярное употребление витаминов и антиоксидантов помогает сократить частоту заболеваний ОРВИ и ускорить восстановление организма. Чаще всего, как отметила Порхун, в рекомендациях врачей звучит необходимость употреблять больше фруктов, однако не все они одинаково эффективны в борьбе с ОРВИ.

Кроме того, по словам нутрициолога, важно помнить о том, что в рационе должны быть антиоксиданты – они защищают клетки от повреждений, снижают воспаление и способствуют общему восстановлению организма.

"Цитрусовые – апельсины, лимоны, мандарины и грейпфруты – остаются классическим выбором благодаря высокому содержанию витамина C. Этот витамин поддерживает иммунитет и стимулирует синтез коллагена, что ускоряет заживление тканей и укрепляет слизистые оболочки, создавая дополнительный барьер против инфекций. Например, лимон, добавленный в чай с медом, помогает успокоить воспаленное горло".Алла Порхун

Как объяснила эксперт, не менее полезным является киви, который, как и цитрусовые, является источником витамина C, а также антиоксидантов и клетчатки, поддерживающих здоровье кишечной микробиоты, что напрямую связано с функциями иммунной системы. Гранат, в свою очередь, обладает мощными противовоспалительными свойствами, улучшает кровообращение и содержит полифенолы, которые оказывают антивирусное действие, препятствуя распространению инфекций.

"Еще полезны при ОРВИ бананы, яблоки и хурма. Бананы, богатые калием, помогают поддерживать водно-солевой баланс, особенно при повышенной температуре, а яблоки с высоким содержанием пектина способствуют нормализации работы кишечника, что положительно влияет на иммунный ответ. Хурма благодаря витаминам A, C, P, а также йоду и магнию, способствует укреплению сосудов и обладает выраженным противовоспалительным действием".Алла Порхун

Экзотические фрукты, такие как папайя, карамбола, фейхоа и личи, могут стать более эффективным выбором для укрепления иммунной системы в сезон ОРВИ:

  • Папайя, кроме витаминов C и A, содержит фермент папаин, который улучшает пищеварение и способствует восстановлению тканей.
  • Личи, богатый антиоксидантами, оказывает антивирусное действие и ускоряет восстановление организма.
  • Фейхоа благодаря высокому содержанию йода поддерживает работу щитовидной железы, которая играет ключевую роль в регуляции иммунных реакций.
  • Карамбола, известная своей звездчатой формой, содержит витамины C и A, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса и поддерживают здоровье слизистых оболочек, создавая барьер для проникновения вирусов.
"Важным дополнением являются ягоды, такие как малина и черная смородина, которые сохраняют свою пользу даже в виде варенья. Хотя при термической обработке часть витамина C разрушается, полифенолы и другие биологически активные вещества сохраняются, что помогает укреплять сосуды и снижать воспаление".Алла Порхун

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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