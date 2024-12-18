Неплохой день для работы: гороскоп на 18 декабря

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 18 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Неплохой день для работы. Удастся разобраться в сложных ситуациях, положить конец недоговоренностям в отношениях с союзниками, по-новому расставить акценты в делах. Профессиональные успехи окрыляют, вы стремитесь к новым и новым вершинам, и едва ли конкуренты смогут с вами тягаться.

Телец

В этот день на вашем пути могут появиться преграды, преодоление которых отнимет массу времени и сил. Возможны проблемы в общении, вам далеко не всегда удается спокойно донести свою точку зрения до окружающих. В такой день нежелательно принимать важные решения, в особенности – касающиеся сотрудничества, совместной деятельности, а также вступления в брак.

Близнецы

Вы проведете время с пользой: доведете до конца разнообразные дела, уладите мелкие недоразумения, возникшие между знакомыми. Возможны неплохие идеи, реализация которых потребует расходов. Посоветуйтесь с близкими, прежде чем принять окончательное решение.

Рак

Сегодня не возникнет проблем с решением актуальных задач, как бы сложны они ни были. Возможны интересные деловые предложения, но вы не торопитесь соглашаться на них. Правильно сделаете набивая себе цену.

Лев

День будет интересным – и таким его сделаете именно вы. Творческий подход к любым делам позволяет не только достичь нужных результатов, но и научиться чему-то новому, а заодно найти новых союзников.

Дева

Будьте очень осторожны в общении: есть риск сказать нечто, что покажется окружающим крайне неприятным, неуместным или нанесет удар по вашей репутации. Сегодня вы более обычного склонны к совершению импульсивных, необдуманных поступков, результаты которых окажутся совсем не такими, как вам хотелось бы.

Весы

Эмоциональный фон этого дня неблагоприятен, трудно будет избавиться от мнительности, подозрительности, беспричинной тревожности. К тому же многие представители знака становятся рассеянными, забывают не только о пустяках, но и о важных вещах, запланированных делах и встречах.

Скорпион

День требует серьезности, ответственного отношения к делам, вам же хочется вести себя легкомысленно, веселиться и не думать о том, что хоть немного неприятно. Окружающие готовы помочь, но едва ли захотят взять на себя все ваши заботы, так что постарайтесь одолеть свою лень и заняться чем-нибудь полезным.

Стрелец

День нестандартных решений, оригинальных поступков, которые могут озадачить окружающих, но вам непременно пойдут на пользу.

Козерог

Правильно поставленная цель – половина успеха. Сейчас очень важно не стать жертвой манипуляций: недоброжелатели могут попытаться использовать вашу жизненную силу и энергию в своих интересах.

Водолей

Влияние позитивных тенденций будет выше в первой половине дня, именно это время можно использовать для важных дел, встреч, на которые вы возлагаете большие надежды, общения с людьми, которые вам небезразличны. Не стоит забывать и о себе: данный период подходит для занятий спортом, оздоровительных и профилактических мероприятий.

Рыбы

День неожиданных успехов — не слишком значительных, но чрезвычайно приятных. Люди, сомневавшиеся в ваших профессиональных и личных качествах, вынуждены признать: вы достойны самой высокой оценки.

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