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Какими инфекциями можно заразиться при нанесении татуировок

нанесение татуировки, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 11:58 Фото: freepik
Хирург Александр Умнов предупредил о смертельно опасных последствиях нанесения татуировок, даже если пользоваться услугой в дорогих салонах, сообщает Zakon.kz.

Во время нанесения татуировок существует риск заражения инфекциями, такими как ВИЧ, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов.

Он отметил, что в сомнительных заведениях на иглах может оставаться биоматериал предыдущих клиентов. Даже в дорогих салонах иногда экономят на стерилизации, что также может привести к заражению.

"В подозрительных заведениях есть риск заражения инфекциями, передающимися через кровь, например ВИЧ. Даже в дорогих салонах могут экономить на стерилизации аппаратуры, из-за чего на иглах могут остаться частички крови предыдущих клиентов или микроорганизмы, которые могут стать причиной заражения. Лучше не делать татуировки вообще, иначе можно сильно пожалеть", – заявил Умнов.

Умнов подчеркнул, что татуировка является раной, заживающей около двух месяцев, и при несоблюдении гигиены высока вероятность нагноения.

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