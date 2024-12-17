Звезды на вашей стороне: гороскоп на 17 декабря

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 17 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Кажется, что сегодня на вас ополчился весь мир. То и дело вспыхивают ссоры, и все попытки положить им конец оказываются неудачными. Вы готовы пойти на компромисс, но окружающие требуют от вас куда больших уступок, чем вам кажется разумным. Овнам не желательно заниматься тяжелой работой – вы быстро устаете, проявляете неосторожность, и это может стать причиной неприятных происшествий.

Телец

В первой половине дня придется заняться неприятным делом. К счастью, оно не очень сложное и не отнимет много времени. Стремление к новым впечатлениям толкает Тельцов на необдуманные поступки, но именно они-то и оказываются самыми правильными. Доверяйте своей интуиции, и она приведет вас именно туда, куда вы стремитесь попасть. В этот день очень полезно заниматься наведением порядка.

Близнецы

Звезды по-прежнему на вашей стороне, так что можно пользоваться влиянием позитивных тенденций. Вы сможете довести до конца многие сложные дела, начатые ранее, решить целый ряд проблем – как своих, так и чужих. День подходит Близнецам для помощи окружающим, участия в благотворительных проектах. Запасы жизненной энергии колоссальны, вам не грозят усталость и переутомление.

Рак

День у Раков складывается совсем не так, как хотелось бы. Планы меняются буквально на ходу, и приходится жертвовать чем-то, важным для вас лично, ради сомнительного всеобщего блага. Но расстраиваетесь вы ненадолго, да и грустить, в общем-то, некогда: то и дело появляются новые дела, задачи и проблемы, требующие внимания.

Лев

День необдуманных и опрометчивых поступков. Часто вы даже себе не можете объяснить, почему решились на тот или иной шаг – просто хочется что-то делать, но никак не удается разобраться, что же именно. Львам не стоит слишком доверять советам, которые звучат со всех сторон: не исключено, что окружающие дают их отнюдь не из самых лучших побуждений. Нестабилен эмоциональный фон.

Дева

Этот день примечателен не столько событиями, сколько настроением. Философское отношение ко всему происходящему вокруг помогает Девам сохранять спокойствие в сложных ситуациях и видеть в лучшем свете даже то, на что и смотреть-то не особенно хочется. Для встреч и неформального общения это не самый подходящий день: вам и вашим собеседникам никак не удается подстроиться друг к другу.

Весы

Очень хороший день – события развиваются в соответствии с вашими ожиданиями, а успехи оказываются даже более значительными, чем вы могли предположить. Неожиданная встреча будет очень приятной. Можно найти нового друга или влюбиться не на шутку. День прекрасно подходит Весам для любых поездок, а также посещения общественных и светских мероприятий.

Скорпион

Чем меньше планов вы строите на этот день, тем лучше – все равно придется импровизировать. Неожиданные идеи, приходящие в вашу светлую голову, очень хороши, и можно немедленно воплотить их в жизнь; помощники не заставят себя ждать. Вы способны вдохновить окружающих на подвиги – воспользуйтесь этим, чтобы добиться поставленных целей.

Стрелец

Занимайтесь тем, что можно делать медленно и сосредоточенно: все, что требует спешки, вам не удается. Первая половина дня отлично подходит для прогулок – одиноких или в компании близкого человека, понимающего вас с полуслова. А вот ближе к вечеру Стрельцам можно отправиться туда, где собирается большая компания, и повеселиться на славу. Стоит подумать о деньгах.

Козерог

Вы ничего не достигнете, пока не решите, чего же, собственно, хотите. Как назло, именно определиться со своими желаниями и оказывается особенно трудно – вы бросаетесь из одной крайности в другую, рискуя в итоге остаться ни с чем. У Козерогов возможны споры с представителями старшего поколения, не исключены серьезные конфликты с влиятельными людьми.

Водолей

Замечательный день, который вы сможете провести самым лучшим и приятным образом. Не бойтесь сложной работы – вам по силам решить любую задачу. Очень хорошо день подходит Водолеям для общения с творческими людьми: музыкантами, художниками, писателями. Один из них может и вас вдохновить на создание шедевра!

Рыбы

Не удается осуществить давний план, зато можно сосредоточиться на текущих делах и благополучно справиться с ними. Рыбам удается направить свою энергию в мирное русло. Есть шанс произвести самое лучшее впечатление на симпатичного вам человека. Да что там, вам по силам взять штурмом любое каменное сердце! Правда, стоило бы сначала задуматься о том, так ли уж оно вам нужно.

Ранее астрологи расписали советы для восстановления после ретроградного Меркурия, который завершился утром 16 декабря.

