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Советы

Какие породы кошек самые любвеобильные и верные

Самые любвеобильные и верные породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:02 Фото: wikimedia
Кошки считаются независимыми животными. "Живут сами по себе" – говорят про них. Но есть несколько очень ласковых и дружелюбных пород кошек, которые славятся своей любвеобильностью, сообщает Zakon.kz.

Перечислим наиболее "обнимающиеся" и общительные породы, которые будут "ходить по пятам" за своим хозяином.

1. Рэгдолл

Самые любвеобильные и верные породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:02

Фото: wikimedia

Название породы переводится как "тряпичная кукла", так как эти кошки буквально "растворяются" в руках владельца. Они обожают быть рядом с людьми, любят объятия и прекрасно уживаются с детьми.

2. Сиамская кошка

Самые любвеобильные и верные породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:02

Фото: wikimedia

Сиамцы очень общительны и любят постоянное внимание. Они будут следовать за хозяином по дому, часто "разговаривают" и требуют ласки.

3. Мейн-кун

Самые любвеобильные и верные породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:02

Фото: wikimedia

Несмотря на свои крупные размеры, мейн-куны отличаются добродушием и любовью к общению. Они нежны, любят внимание и обожают проводить время рядом с людьми.

4. Абиссинская кошка

Самые любвеобильные и верные породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:02

Фото: wikimedia

Эти кошки любознательны и дружелюбны. Они легко привязываются к своим владельцам и проявляют много ласки, особенно в активной игре или отдыхе.

5. Бирманская кошка

Самые любвеобильные и верные породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:02

Фото: wikimedia

Бирмы – это кошки-компаньоны. Они обладают спокойным нравом, любят быть рядом с человеком и проявляют искреннюю привязанность.

6. Экзотическая короткошерстная кошка

Самые любвеобильные и верные породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:02

Фото: wikimedia

Экзоты обожают ласку, они терпеливы и дружелюбны, что делает их отличными "обнимашками" для семей с детьми.

7. Сибирская кошка

Самые любвеобильные и верные породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:02

Фото: wikimedia

Сибиряки не только преданы своим хозяевам, но и очень ласковы. Они обладают мягким характером и легко идут на контакт.

Каждая кошка уникальна, и даже среди беспородных питомцев можно встретить любвеобильных и преданных компаньонов.

Ранее мы рассказывали о том, какие породы кошек легче всего поддаются дрессировке.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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