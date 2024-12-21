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Названы идеальные породы собак для квартир

Идеальные породы собак для квартир, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 01:13 Фото: pixabay
Завести пушистого друга — мечта многих, но владельцам небольших квартир важно выбрать питомца, который будет чувствовать себя комфортно в ограниченном пространстве, сообщает Zakon.kz.

Daily Paws составил список пород, идеально подходящих для жизни в квартире.

Маленькие породы собак для квартир

Бишон-фризе. Эти маленькие и дружелюбные собаки идеально подходят для жизни в небольших помещениях. Они обладают спокойным характером и не доставляют неудобств соседям, даже если начинают играть. Вес бишон-фризе составляет около 7 кг, что делает их отличным выбором для квартиры.

Грейхаунд. На первый взгляд, грейхаунды — не самая очевидная порода для квартиры из-за своих размеров. Однако их способность сочетать активность с длительными периодами отдыха делает их идеальными для занятых владельцев. Грейхаунды не требуют постоянного внимания и сложного ухода.

Кавалер кинг чарльз спаниель. Эти милые и ласковые собаки легко приспосабливаются к любому пространству. Они умны, тихи и привязаны к своему владельцу, что делает их настоящими фаворитами среди жителей квартир.

Бульдог. Несмотря на их внешнюю массивность, бульдоги — спокойные и добродушные питомцы. Однако из-за особенностей строения морды они чувствительны к изменениям температуры. Также важно правильно воспитывать этих собак, чтобы избежать громкого поведения.

Бостонский терьер. Эта порода славится компактным размером, дружелюбным характером и неприхотливостью. Бостонские терьеры легко адаптируются к жизни в квартире и не доставляют неудобств, оставаясь идеальными компаньонами.

Эти породы собак прекрасно подходят для квартирной жизни, оставаясь дружелюбными и комфортными для своих владельцев даже в небольшом пространстве.

Ранее ученые определили, когда у собак наступает старость. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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