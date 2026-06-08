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Идеальные породы собак для пожилых людей

такса, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 14:45 Фото: wikimedia
Многие, выходя на пенсию, задумываются завести четвероногого друга, чтобы он составлял компанию на прогулках и вечерних посиделках у телевизора. Эксперты выделяют некоторые породы собак, которые особенно хорошо подходят для пенсионеров, сообщает Zakon.kz.

Это, как правило, ласковые, спокойные и очень ориентированные на человека животные. Многие из них небольшого или среднего размера, что хорошо для живущих в квартире.

Эксперты Paradepets подобрали шесть лучших пород собак для пожилых людей, ищущих компанию.

Гаванская болонка

гаванская болонка, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 14:45

Фото: wikimedia

Эта популярная собака-компаньон известна жизнерадостным характером и крепкой привязанностью к своим хозяевам. Благодаря своему игривому, но в то же время нежному нраву, они особенно хорошо подходят для пожилых людей, ищущих верного и спокойного питомца.

Представители этой породы любят обниматься и проводить время вместе в конце дня, что делает их отличным выбором для пожилых людей, ищущих комфорта, общения и преданного питомца, который будет сидеть у них на коленях.

Мопс

мопс, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 14:45

Фото: wikimedia

Мопсы известны своим ярким характером, поэтому они идеально подходят для пожилых людей, которые ищут питомца, способного привнести в их жизнь дополнительную радость.

Изначально выведенные как собаки-компаньоны, мопсы до сих пор сохраняют это предназначение во всем, что делают. Они ориентированы на людей и с удовольствием будут рядом.

За ними легче ухаживать, и хотя они любят короткие игровые сессии, им так же приятно свернуться калачиком рядом с вами и просто быть рядом.

Кокер-спаниель

кокер-спаниель, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 14:45

Фото: wikimedia

Если вы ищете верную собаку для жизни на пенсии, обратите внимание на кокер-спаниеля. Эти миниатюрные щенки готовы дарить много любви. Они стремятся угодить, а это значит, что они, как правило, будут выполнять любые ваши пожелания.

Они легко поддаются дрессировке, спокойны и больше всего на свете хотят проводить время со своей семьей. Эта порода энергична, но не гиперактивна.

Котон де Тулеар

котон де тулеар, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 14:45

Фото: wikimedia

Это небольшая собака-компаньон с особенно милым и преданным характером. Она может стать источником утешения для пожилых людей, ищущих верного друга на пенсии.

Одно из самых привлекательных качеств этой породы – это их способность легко адаптироваться к различным образам жизни. Им не требуются интенсивные физические нагрузки, что делает их идеальными.

Собака требует некоторого ухода, но считается относительно неприхотливым питомцем.

Померанский шпиц

померанский шпиц, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 14:45

Фото: wikimedia

Померанские шпицы – отличный выбор для пенсионеров благодаря своему доброму характеру. Несмотря на энергичность, они миниатюрны, а значит, прогулки будут короткими. Эта маленькая порода умна и легко поддается дрессировке.

Хотя померанские шпицы любят повеселиться, они также с удовольствием проводят больше времени дома. Их часто называют "собаками-липучками ", поскольку они от природы держатся рядом со своими хозяевами.

Такса

такса, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 14:45

Фото: wikimedia

Такса станет верным и энергичным компаньоном. Эта порода обожает быть рядом со своим хозяином.

Из-за уникального телосложения таксы требуют некоторого внимания в плане веса и здоровья позвоночника. Однако взамен они демонстрируют сильную преданность и привязанность.

Ранее эксперты определили умнейшую породу собак.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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