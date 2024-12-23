Гороскоп на 23 декабря

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 23 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Если вам предстоит деловая встреча, готовьтесь к ней всерьез, не рассчитывайте на свою способность к импровизациям. Во второй половине дня у Овнов возможны недомогания, жизненный потенциал резко идет на спад. Недостаток энергии мешает довести до конца начатые дела; откладывать что-то на завтра нежелательно.

Телец

Трудности не исключены, но можно с уверенностью сказать, что слишком серьезными они не будут. Тельцам удается найти в своем окружении людей, готовых позаботиться о вашем благополучии, взять на себя решение ваших проблем. Руководители могут без опаски делегировать полномочия. Это хороший день для подготовки к путешествиям, планирования поездок.

Близнецы

Близнецам предстоит потратить массу времени на решение чужих проблем, а также многочисленных задач, которые не представляют для вас особого интереса. Однако вы сохраняете спокойствие, постепенно справляетесь со всеми проблемами и даже приступаете к реализации проекта, на который возлагаете большие надежды. Лучшее время для романтического свидания – середина дня.

Рак

У Раков день складывается самым удачным образом. Благодаря находчивости и нестандартному взгляду на вещи вы не только находите отличный выход из сложной ситуации, но и оказываете помощь важному человеку, чья благодарность будет поистине безграничной. День хорошо подходит для деловых переговоров, вам будет легко заручиться поддержкой нужных людей.

Лев

Львам придется потрудиться. Скопилось огромное количество нерешенных задач, и все они требуют вашего внимания, в результате сосредоточиться не удается ни на чем. Но серьезных ошибок вы все же не допускаете, так что день проходит относительно неплохо. Влиятельные люди готовы поддержать вас, однако следует помнить, что за свои услуги они будут ждать высокой платы.

Дева

День не слишком удачный, но и не безнадежно плохой. Если не ждать милостей от природы и подарков от судьбы, то можно кое-чего добиться. Да, более везучие конкуренты могут оставить вас позади – но и вы не стоите на месте. Этот день очень хорошо подходит Девам для обсуждения важных вопросов, а также философских размышлений и построения планов на отдаленное будущее.

Весы

Легко и весело Весам не будет, а вот трудно и грустно – вполне. Впрочем, если вы будете соблюдать осторожность и не станете рисковать, серьезных потерь удастся избежать. Деловые контакты требуют осторожности в выражениях. Вы больше обычного горячитесь, а потому можете сказать много неприятных вещей и своим союзникам, и влиятельным людям.

Скорпион

Для Скорпионов этот день определенно удачен. Вы прекрасно справляетесь со всем, за что беретесь, и даже в совершенно новом деле добиваетесь отличных результатов, оставляя признанных мастеров далеко позади. Недавние конкуренты вам больше не конкуренты, ваши деловые позиции чрезвычайно прочны. Финансовая картина благоприятна.

Стрелец

У Стрельцов все сложится наилучшим образом, если вы будете слушать внутренний голос, а не многочисленные советы, на которые так щедры "знающие" люди. Пусть кому-то кажется, что вы сделали неправильный выбор, пошли не тем путем – как только вы добьетесь своего, недавние критики пополнят ряды ваших сторонников и союзников. Желательно воздержаться от участия в чужих импровизациях и экспериментах.

Козерог

Неожиданно возникают трудности, вы оказываетесь в ситуации, которая вполне может показаться безвыходной. Главное – не сдаваться в первой половине дня. Это самое сложное время. У Козерогов возникают непредвиденные трудности в работе, справиться с ними вы сможете благодаря помощи давних союзников, ставших не только партнерами, но и друзьями.

Водолей

Вы продвигаетесь вперед с оправданной медлительностью – ведь если слишком спешить, можно пропустить много интересного. Окружающие пытаются поторопить вас, но после нескольких неудачных попыток убеждаются, что проще приспособиться к вашему ритму, и в мире воцаряется гармония. Вы отлично ладите с руководством, которое наверняка щедро отблагодарит вас за сговорчивость.

Рыбы

Этот день приносит неожиданно хорошие новости. Забыв о волнениях и тревогах, вы моментально настраиваетесь на позитивный лад. Не упустите шанс показать себя с лучшей стороны, общаясь с влиятельным человеком, от которого может зависеть ваше будущее. Не бойтесь экспериментировать, этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы попробовать что-то новое или научиться тому, чего вы раньше не умели. Новый роман будет головокружительным и непредсказуемым.

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