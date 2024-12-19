Звездный гороскоп на 19 декабря

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 19 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Овнам, занимающим высокие посты, предстоит принять важное решение, от которого будет зависеть вся их дальнейшая карьера. Нестабилен эмоциональный фон дня, к тому же слишком серьезные нагрузки не лучшим образом отражаются на состоянии нервной системы. Не исключены мигрени и бессонница.

Телец

Для Тельцов день очень удачный. Ваш жизненный потенциал высок, вы не устаете, даже если приходится заниматься сложной, утомительной работой. Непоколебимый оптимизм привлекает к вам всеобщее внимание, то и дело подходят "подзарядиться" люди, чье настроение стремится к нулю. Помните – чем охотнее вы делитесь с окружающими своими позитивными эмоциями, тем больше получаете новых.

Близнецы

Внимание окружающих к вам и вашей деятельности будет пристальным, но не всегда благосклонным. Быть на высоте нелегко, но вы не боитесь трудных задач и блестяще справляетесь с их решением. Деньги приходят, но в несколько меньшем количестве, чем вы ожидали, так что список запланированных покупок и развлечений придется несколько сократить.

Рак

Задачи, требующие вашего решения, столь разнообразны, что недолго и растеряться. Даже не надейтесь, что сможете обойтись проверенными методами и чужими решениями – думать, действовать и находить ответы на вопросы придется совершенно самостоятельно. От Раков требуется не только находчивость, но и осторожность. Без последней вы наверняка попадете в сложное положение.

Лев

Вы окажетесь в сложной ситуации, выход из которой найдете не сразу. Прислушивайтесь к подсказкам и советам – из них вполне можно извлечь пользу. Меньше экспериментируйте, чаще пользуйтесь проверенными способами и методами. Время импровизаций и успешных творческих поисков начнется позже. Эмоциональный фон нестабилен, у Львов вероятны приступы раздражительности.

Дева

День не принесет Девам серьезных разочарований, но будет очень щедр на разнообразные мелкие недоразумения. Поэтому уже к середине его вы почувствуете, что устали переживать и волноваться, и предпочтете покрыться непробиваемой броней. И пусть окружающие упрекают вас в толстокожести – зато вам будет спокойно и комфортно! Будьте чрезвычайно деликатны и терпеливы, если хотите избежать конфликтов с близкими людьми.

Весы

Этот день пройдет без больших потерь, если вы не станете упорствовать в своих заблуждениях. Покажите, насколько уступчивыми, сговорчивыми и понимающими вы можете быть – окружающие будут приятно удивлены и немедленно встанут на вашу сторону. День подходит Весам для переговоров с иностранцами и планирования поездок за рубеж.

Скорпион

Придется заняться скучной бумажной работой: составлением отчетов, наведением порядка в документах, написанием официальных писем. Все это – не самые любимые ваши дела, поэтому вы быстро устанете и постараетесь поручить их кому-то другому. Скорпионам важно выбрать правильного человека; положитесь на того, кто никогда вас не подводил.

Стрелец

Не настаивайте на своем, если видите, что вашу точку зрения никто не разделяет. Умение схитрить, на словах согласится с оппонентом, а потом все же поступить по-своему, оказывается очень полезным. Возможны ошибки в расчетах. К финансовым потерям они не приведут, но работы у Стрельцов прибавиться. День подходит для решения семейных проблем, забота о близких людях оказывается очень приятным делом.

Козерог

Неплохой день, позволяющий Козерогам многого добиться, не особенно напрягаясь. Вы вдохновенно импровизируете и блестяще справляетесь как с привычными делами, так и с совершенно новыми. Окружающие завидуют молчаливо и ненавязчиво, никто не пытается помешать вам, не встает у вас на пути. Люди, испытывающие к вам искреннюю симпатию, а также более нежные и глубокие чувства, готовы на все, чтобы поднять вам настроение.

Водолей

К числу самых важных задач этого дня относится поиск надежных союзников. Обнаружить их можно в самых неожиданных местах, стоит только присмотреться к окружающим повнимательнее. Успешной будет совместная работа над сложными проектами, пригодится ваше умение мыслить масштабно. Водолеям можно рассчитывать на понимание и поддержку близких. День подходит для разговоров на любые темы.

Рыбы

Рыбы, способные на самокритику, вынесут из событий этого дня важные уроки; остальные потратят энергию и устанут совершенно напрасно. Влюбленным будет нелегко сохранить ровные и доверительные отношения со своей "половинкой". Вы начинаете сомневаться в чувствах любимого человека; надо сказать, что подозрения ваши не лишены оснований.

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