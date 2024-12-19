Звездный гороскоп на 19 декабря
Овен
Овнам, занимающим высокие посты, предстоит принять важное решение, от которого будет зависеть вся их дальнейшая карьера. Нестабилен эмоциональный фон дня, к тому же слишком серьезные нагрузки не лучшим образом отражаются на состоянии нервной системы. Не исключены мигрени и бессонница.
Телец
Для Тельцов день очень удачный. Ваш жизненный потенциал высок, вы не устаете, даже если приходится заниматься сложной, утомительной работой. Непоколебимый оптимизм привлекает к вам всеобщее внимание, то и дело подходят "подзарядиться" люди, чье настроение стремится к нулю. Помните – чем охотнее вы делитесь с окружающими своими позитивными эмоциями, тем больше получаете новых.
Близнецы
Внимание окружающих к вам и вашей деятельности будет пристальным, но не всегда благосклонным. Быть на высоте нелегко, но вы не боитесь трудных задач и блестяще справляетесь с их решением. Деньги приходят, но в несколько меньшем количестве, чем вы ожидали, так что список запланированных покупок и развлечений придется несколько сократить.
Рак
Задачи, требующие вашего решения, столь разнообразны, что недолго и растеряться. Даже не надейтесь, что сможете обойтись проверенными методами и чужими решениями – думать, действовать и находить ответы на вопросы придется совершенно самостоятельно. От Раков требуется не только находчивость, но и осторожность. Без последней вы наверняка попадете в сложное положение.
Лев
Вы окажетесь в сложной ситуации, выход из которой найдете не сразу. Прислушивайтесь к подсказкам и советам – из них вполне можно извлечь пользу. Меньше экспериментируйте, чаще пользуйтесь проверенными способами и методами. Время импровизаций и успешных творческих поисков начнется позже. Эмоциональный фон нестабилен, у Львов вероятны приступы раздражительности.
Дева
День не принесет Девам серьезных разочарований, но будет очень щедр на разнообразные мелкие недоразумения. Поэтому уже к середине его вы почувствуете, что устали переживать и волноваться, и предпочтете покрыться непробиваемой броней. И пусть окружающие упрекают вас в толстокожести – зато вам будет спокойно и комфортно! Будьте чрезвычайно деликатны и терпеливы, если хотите избежать конфликтов с близкими людьми.
Весы
Этот день пройдет без больших потерь, если вы не станете упорствовать в своих заблуждениях. Покажите, насколько уступчивыми, сговорчивыми и понимающими вы можете быть – окружающие будут приятно удивлены и немедленно встанут на вашу сторону. День подходит Весам для переговоров с иностранцами и планирования поездок за рубеж.
Скорпион
Придется заняться скучной бумажной работой: составлением отчетов, наведением порядка в документах, написанием официальных писем. Все это – не самые любимые ваши дела, поэтому вы быстро устанете и постараетесь поручить их кому-то другому. Скорпионам важно выбрать правильного человека; положитесь на того, кто никогда вас не подводил.
Стрелец
Не настаивайте на своем, если видите, что вашу точку зрения никто не разделяет. Умение схитрить, на словах согласится с оппонентом, а потом все же поступить по-своему, оказывается очень полезным. Возможны ошибки в расчетах. К финансовым потерям они не приведут, но работы у Стрельцов прибавиться. День подходит для решения семейных проблем, забота о близких людях оказывается очень приятным делом.
Козерог
Неплохой день, позволяющий Козерогам многого добиться, не особенно напрягаясь. Вы вдохновенно импровизируете и блестяще справляетесь как с привычными делами, так и с совершенно новыми. Окружающие завидуют молчаливо и ненавязчиво, никто не пытается помешать вам, не встает у вас на пути. Люди, испытывающие к вам искреннюю симпатию, а также более нежные и глубокие чувства, готовы на все, чтобы поднять вам настроение.
Водолей
К числу самых важных задач этого дня относится поиск надежных союзников. Обнаружить их можно в самых неожиданных местах, стоит только присмотреться к окружающим повнимательнее. Успешной будет совместная работа над сложными проектами, пригодится ваше умение мыслить масштабно. Водолеям можно рассчитывать на понимание и поддержку близких. День подходит для разговоров на любые темы.
Рыбы
Рыбы, способные на самокритику, вынесут из событий этого дня важные уроки; остальные потратят энергию и устанут совершенно напрасно. Влюбленным будет нелегко сохранить ровные и доверительные отношения со своей "половинкой". Вы начинаете сомневаться в чувствах любимого человека; надо сказать, что подозрения ваши не лишены оснований.
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