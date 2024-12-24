Секретами идеального пюре из картофеля поделился повар со звездой Мишлен
В своей подборке рецептов повар, управлявший рестораном Marcus Belgravia в Беркли, призывает следовать трем важным шагам: "Резать равномерно, готовить равномерно и не торопиться", пишет Mirror.
Вот несколько советов Маркуса Уэринг по приготовлению идеального пюре:
1. Нарежьте картофель равномерно.
Важно аккуратно очистить картофель, затем вымыть его и убедиться, что он нарезан на одинаковые кусочки. При разном размере более мелкие кусочки переварятся и впитают воду, что может сделать пюре безвкусным.
2. Медленно варите.
Картофель нужно варить в подсоленной воде при медленном кипении. Если варить быстро, то внешняя часть переварится до того, как проварится середина. Это создаст другую консистенцию пюре и сделает его неприятным.
3. Дайте постоять.
Когда картофель сварится, слейте воду и оставьте его на пять минут. После того, как картофель "отдохнет", его можно размять с помощью толкушки. И затем можно улучшить вкус, добавив масло, сыр или зелень. Другой способ обогатить вкус – влить яичный желток и немного молока.
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