Ваши проблемы несложно решить: гороскоп на 30 декабря

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 30 декабря, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Именно в такие дни делаются потрясающие открытия, о которых потом жалеет все человечество.

Телец

Не слишком подходящий день для празднований и развлечений. Увы, лучше вплотную заняться работой и надеяться, что она в итоге окажется интересной, полезной и хорошо оплачиваемой.

Близнецы

Вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить. Этим и займитесь, работа хлопотная. Целый день на нее уйдет точно.

Рак

Сегодня вы будете подобны фарфоровой вазе – тонки, изящны и очень хрупки. Следует избегать любых ситуаций, чреватых конфликтом.

Лев

Избегайте публичных споров сегодня. Если в разговоре будет участвовать более двух человек, то они с большой степенью вероятности могут объединиться против вас.

Дева

Ваши усилия не останутся незамеченными, но большого успеха не принесут. Пусть ваши дела говорят сами за себя, вам же лучше помолчать сегодня.

Весы

Нынче вы будете очень коммуникабельны. Так что если вы собираетесь устраиваться на работу, где это качество немаловажно – спешите попасть на собеседование сегодня. Возьмут.

Скорпион

Сегодня у вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не воплотите ее в жизнь, либо не убедитесь в полной ее несостоятельности. Общаться с вами будет непросто.

Стрелец

Как известно, война – ерунда, главное – маневры. Ваши проблемы несложно решить, надо лишь найти верный подход.

Козерог

Не обращайте внимания на беспочвенные нападки, сегодня, увы, без них не обойдется. Пусть себе гавкают, укусить-то не решатся.

Водолей

Сегодня вы сможете с легкостью заработать репутацию ужасающего зануды. Если подобная перспектива вас не радует, приложите все усилия к тому, чтобы пореже раскрывать рот и пошире улыбаться.

Рыбы

Сегодня вы, возможно, будете смотреть на жизнь с некоторым разочарованием. Вы с удовольствием повесили бы на все двери табличку "Не беспокоить, злая собака".

Также астрологи подобрали для всех знаков зодиака известные фильмы с новогодней тематикой.