Как не впасть в депрессию, встречая Новый год в одиночестве
Одиночество на Новый год – это нормально
На самом деле быть одному – способ посвятить время себе. Клинический психолог Олеся Иневская считает, что в первую очередь нужно решить, есть ли желание праздновать 31 декабря и не заставлять себя, если такого настроя нет. К тому же, по ее словам, важно найти свой формат.
По словам другого эксперта, бизнес-психолога Юлии Лебедевой, такой масштабный праздник, как Новый год, нельзя не заметить или проигнорировать. Но важно понимать, что сам образ праздника во многом навязан поп культурой и рекламой.
"Вам не обязательно следовать определенным традициям, если у вас нет возможности или желания делать это. Подумайте о праздниках как о времени, которое вы можете посвятить только себе – отдохнуть, расслабиться, попробовать что-то новое, переделать какие-то приятные дела из списка и так далее. Придумайте свою традицию, в конце концов, создайте дополнительную ценность для себя в этом дне".Юлия Лебедева
Как и где лучше встретить Новый год одному
Психолог Мария Маслова уверена, что это может решить только каждый сам для себя. К примеру, если есть желание нарядиться и выйти в люди, можно забронировать столик в ресторане. Если хочется остаться дома – приготовить вкусный ужин и включить любимый фильм. Также отличный способ встретить Новый год одному – отправиться в другой город, путешествие станет хорошим источником положительных эмоций и воспоминаний.
"Важно понимать, что Новый год – всего лишь дата. Вместо традиционных хлопот можно выспаться или заняться тем, что давно откладывали".Мария Маслова
О чем важно подумать в Новый год
Если в этот момент человек оказался один и без желания отмечать праздник с шампанским и фейерверками, можно использовать это время для переосмысления достигнутого и планирования дальнейших шагов.
Как пояснил в беседе с РБК Life практикующий психолог Николай Баранов, если Новый год воспринимается, как время перемен и подведения итогов, то полезно задать себе несколько вопросов:
- Что значимого произошло в уходящем году?
- Что помешало сделать этот год таким, каким хотелось?
- Что могло бы помочь мне сделать грядущий год лучше?
Как не впасть в уныние
- Ограничить социальные сети. Ленты полны изображений "идеального праздника", который редко соответствует реальности. Это может усиливать чувство одиночества. Оградив себя от лишней информации, вы одновременно избавитесь от необходимости сравнивать свой праздник и чужой, отчитываться о том, как провели этот день.
- Поддерживать рутину. Даже если вы один, соблюдайте привычный режим сна, питания и активности.
- Делать что-то руками. Творчество – будь то рисование, готовка или даже уборка – помогает сосредоточиться и снизить тревожность.
- Общаться, если хочется. Позвоните друзьям, напишите поздравления или присоединитесь к онлайн-сообществам, которые разделяют ваши интересы.
"Помните, что праздник – это не обязательно конкретная дата. Если у вас не получилось отметить в ночь на 1 января, устройте праздник позже, когда будет подходящее настроение и возможность. Праздник – это то, что вы создаете для себя".Олеся Иневская
Психолог Юлия Лебедева добавила: еще, чтобы не впасть в уныние, важно уйти с позиции жертвы и понять, что ни одиночество само по себе, ни праздник в одиночестве – это не трагедия.
"Тысячи людей по всему миру проводят этот день в одиночестве, в дороге, на работе. Проведите этот день с собой и ради себя. Обязательно практикуйте благодарность. Отметьте все хорошее, что было в уходящем году, составьте планы на год будущий. Сделайте что-то хорошее для других – поздравьте близких и родных, нарядите дерево во дворе, поздравьте соседей коробочкой конфет. Каждый раз, когда мы делаем что-то для других, это благотворно сказывается на нашем психологическом состоянии".Юлия Лебедева
Как провести Новый год одному дома
Главный плюс Нового года в одиночестве – возможность сделать все так, как нравится только вам, не подстраиваясь ни под кого.
Тут есть масса вариантов:
- составьте список дел, которыми хочется заняться непосредственно в новогоднюю ночь и в последующие дни. Чем более наполненным будет график, тем больше воспоминаний и эмоций останется. Это может быть любимый фильм, вкусная еда, теплая ванна или вечер с книгой. Главное – выбрать то, что действительно доставляет удовольствие;
- приготовьте себе что-то вкусное. Не обязательно придерживаться сложных блюд. Достаточно купить любимые продукты. Или просто заказать доставку из ресторана;
- создайте атмосферу. Уютная музыка, свечи, новогодние огоньки – такие мелочи помогут почувствовать тепло и спокойствие;
- хороший способ занять себя в новогоднюю ночь – заняться чем-то интересным и необычным. Найдите в интернете мастер-класс, который захотите повторить, запаситесь всем необходимым и приступайте;
- сядьте поудобнее, заварите чашку чая, возьмите лист бумаги и напишите на нем все то, за что вы благодарны. Настроение станет намного более радостным и праздничным.
А есть такой вариант:
"Самое просто, что можно сделать в Новый год – просто выспаться. Если чувствуете, что устали и вам нужен отдых – дайте его себе. Только помните, что и отдых нужно планировать. Составьте списки дел и развлечений на 1, 2, 3 января, поздравьте себя бокалом шампанского под бой курантов и отправляйтесь спать. Когда следующим утром вы проснетесь с ясной головой, полные сил и предвкушая интересный день, вы поймете, что это был хороший Новый год".Мария Маслова
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Используйте эту возможность, чтобы побыть наедине с собой. Посмотрите на ситуацию иначе. В одиночестве нет ничего плохого. Возможно, это шанс встретить Новый год именно так, как хочется вам, без компромиссов.
А психолог Юлия Лебедева добавила, что в наше время быть одному – не значит быть в одиночестве. Всегда можно созвониться с друзьями по видеосвязи или присоединиться к интересному сообществу в соцсетях. Единственное, чего делать не стоит – накручивать себя из-за того, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Ничего кроме пустых суеверий в этой фразе нет.
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