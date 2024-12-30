Как не впасть в депрессию, встречая Новый год в одиночестве

Не всегда обстоятельства позволяют встретить главный праздник в году в компании друзей или семьи. К тому же одиночество в праздничные дни часто воспринимается как нечто неправильное. Но, как заявляют психологи, это лишь социальный стереотип, сообщает Zakon.kz.

Одиночество на Новый год – это нормально

На самом деле быть одному – способ посвятить время себе. Клинический психолог Олеся Иневская считает, что в первую очередь нужно решить, есть ли желание праздновать 31 декабря и не заставлять себя, если такого настроя нет. К тому же, по ее словам, важно найти свой формат.

По словам другого эксперта, бизнес-психолога Юлии Лебедевой, такой масштабный праздник, как Новый год, нельзя не заметить или проигнорировать. Но важно понимать, что сам образ праздника во многом навязан поп культурой и рекламой.

"Вам не обязательно следовать определенным традициям, если у вас нет возможности или желания делать это. Подумайте о праздниках как о времени, которое вы можете посвятить только себе – отдохнуть, расслабиться, попробовать что-то новое, переделать какие-то приятные дела из списка и так далее. Придумайте свою традицию, в конце концов, создайте дополнительную ценность для себя в этом дне". Юлия Лебедева

Как и где лучше встретить Новый год одному

Психолог Мария Маслова уверена, что это может решить только каждый сам для себя. К примеру, если есть желание нарядиться и выйти в люди, можно забронировать столик в ресторане. Если хочется остаться дома – приготовить вкусный ужин и включить любимый фильм. Также отличный способ встретить Новый год одному – отправиться в другой город, путешествие станет хорошим источником положительных эмоций и воспоминаний.

"Важно понимать, что Новый год – всего лишь дата. Вместо традиционных хлопот можно выспаться или заняться тем, что давно откладывали". Мария Маслова

О чем важно подумать в Новый год

Если в этот момент человек оказался один и без желания отмечать праздник с шампанским и фейерверками, можно использовать это время для переосмысления достигнутого и планирования дальнейших шагов.

Как пояснил в беседе с РБК Life практикующий психолог Николай Баранов, если Новый год воспринимается, как время перемен и подведения итогов, то полезно задать себе несколько вопросов:

Что значимого произошло в уходящем году?

Что помешало сделать этот год таким, каким хотелось?

Что могло бы помочь мне сделать грядущий год лучше?

Как не впасть в уныние

Ограничить социальные сети. Ленты полны изображений "идеального праздника", который редко соответствует реальности. Это может усиливать чувство одиночества. Оградив себя от лишней информации, вы одновременно избавитесь от необходимости сравнивать свой праздник и чужой, отчитываться о том, как провели этот день.

Поддерживать рутину. Даже если вы один, соблюдайте привычный режим сна, питания и активности.

Делать что-то руками. Творчество – будь то рисование, готовка или даже уборка – помогает сосредоточиться и снизить тревожность.

Общаться, если хочется. Позвоните друзьям, напишите поздравления или присоединитесь к онлайн-сообществам, которые разделяют ваши интересы.

"Помните, что праздник – это не обязательно конкретная дата. Если у вас не получилось отметить в ночь на 1 января, устройте праздник позже, когда будет подходящее настроение и возможность. Праздник – это то, что вы создаете для себя". Олеся Иневская

Психолог Юлия Лебедева добавила: еще, чтобы не впасть в уныние, важно уйти с позиции жертвы и понять, что ни одиночество само по себе, ни праздник в одиночестве – это не трагедия.

"Тысячи людей по всему миру проводят этот день в одиночестве, в дороге, на работе. Проведите этот день с собой и ради себя. Обязательно практикуйте благодарность. Отметьте все хорошее, что было в уходящем году, составьте планы на год будущий. Сделайте что-то хорошее для других – поздравьте близких и родных, нарядите дерево во дворе, поздравьте соседей коробочкой конфет. Каждый раз, когда мы делаем что-то для других, это благотворно сказывается на нашем психологическом состоянии". Юлия Лебедева

Как провести Новый год одному дома

Главный плюс Нового года в одиночестве – возможность сделать все так, как нравится только вам, не подстраиваясь ни под кого.

Тут есть масса вариантов:

составьте список дел, которыми хочется заняться непосредственно в новогоднюю ночь и в последующие дни. Чем более наполненным будет график, тем больше воспоминаний и эмоций останется. Это может быть любимый фильм, вкусная еда, теплая ванна или вечер с книгой. Главное – выбрать то, что действительно доставляет удовольствие;

приготовьте себе что-то вкусное. Не обязательно придерживаться сложных блюд. Достаточно купить любимые продукты. Или просто заказать доставку из ресторана;

создайте атмосферу. Уютная музыка, свечи, новогодние огоньки – такие мелочи помогут почувствовать тепло и спокойствие;

хороший способ занять себя в новогоднюю ночь – заняться чем-то интересным и необычным. Найдите в интернете мастер-класс, который захотите повторить, запаситесь всем необходимым и приступайте;

сядьте поудобнее, заварите чашку чая, возьмите лист бумаги и напишите на нем все то, за что вы благодарны. Настроение станет намного более радостным и праздничным.

А есть такой вариант:

"Самое просто, что можно сделать в Новый год – просто выспаться. Если чувствуете, что устали и вам нужен отдых – дайте его себе. Только помните, что и отдых нужно планировать. Составьте списки дел и развлечений на 1, 2, 3 января, поздравьте себя бокалом шампанского под бой курантов и отправляйтесь спать. Когда следующим утром вы проснетесь с ясной головой, полные сил и предвкушая интересный день, вы поймете, что это был хороший Новый год". Мария Маслова

О чем важно помнить в Новый год и зимние праздники

Используйте эту возможность, чтобы побыть наедине с собой. Посмотрите на ситуацию иначе. В одиночестве нет ничего плохого. Возможно, это шанс встретить Новый год именно так, как хочется вам, без компромиссов.

А психолог Юлия Лебедева добавила, что в наше время быть одному – не значит быть в одиночестве. Всегда можно созвониться с друзьями по видеосвязи или присоединиться к интересному сообществу в соцсетях. Единственное, чего делать не стоит – накручивать себя из-за того, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Ничего кроме пустых суеверий в этой фразе нет.

Материал по теме "Оливье много не бывает": повар раскрыл секрет новогоднего салата

Ранее астролог рассказал, как лучше провести новогодние праздники каждому знаку зодиака.