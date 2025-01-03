Будьте готовы к сюрпризам: гороскоп на 3 января

Астрологи составили гороскоп на 3 января для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Ваш день сегодня должен быть окрашен в позитивные тона. Может разыграться воображение, так что, если вы – человек творческий, позаботьтесь, чтобы было на чем запечатлеть внезапно осенившую вас идею.

Телец

Сегодня вас будут часто отвлекать, тем не менее не стоит отказываться от планов на этот день. Вы должны успеть сделать все, что наметили.

Близнецы

Время у вас сегодня будет, а вот мысли, как бы его потолковее провести могут оказаться в дефиците. Пользуясь же чужими советами будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам.

Рак

Сегодняшний день стоит провести в компании друзей, а то они уже слегка подзабыли, как вы выглядите. И вообще, постарайтесь возобновить ряд старых знакомств, они могут вам вскоре понадобиться.

Лев

Не забывайте о людях, которые вам небезразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно, не говоря уж о коллегах по работе.

Дева

Сегодня вам, возможно, будет дан такой импульс, на котором вы сможете продержаться недели две-три. Можете, конечно, просадить весь заряд энергии и энтузиазма и за один день, но тогда вам придется найти себе дело поистине титаническое.

Весы

Роя другому яму, не забудьте позаботиться о наличии в ней соломы, ибо сегодня вы наверняка в нее же и загремите.

Скорпион

Сегодня вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда даже и не слышали. Постарайтесь обеспечить себе алиби.

Стрелец

Рекомендуем нынче не слишком прислушиваться к мнению народных масс, ибо сегодня оно будет еще дальше от истины, чем обычно. Кроме того, злобное оно какое-то.

Козерог

Блеск вашего ума сегодня может остаться незамеченным. Чем больше усилий вы прикладываете, чтобы привлечь внимание к себе, тем меньше результат вы получите. Стоит ли мучаться?

Водолей

Оглянитесь назад сегодня, это поможет вам прояснить взгляд в будущее. С этого дня хорошо начинать новые дела – они быстро и успешно придут к завершению.

Рыбы

События сегодня будут очень мало зависеть от вашего желания. Под события лучше подстроиться, чем полностью их игнорировать, или, хуже того, пытаться против них восставать.

А для любителей мультиков есть хорошая новость. Определилась дата цифрового релиза "Соник 3 в кино". Еще в выходной день можно посмотреть видео первого в этом году полярного сияния.