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Советы

Изменить все вокруг нетрудно: гороскоп на 5 января

Гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 07:55 Фото: pixabay
Астрологи составили гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вам захочется одновременно и пуститься в авантюру, и обеспечить себе надежные тылы. Проведите этот день с семьей за городом.

Телец

Сегодня вы вполне можете стать причиной чьего-то счастья. Что может быть лучшей наградой за прожитый день?

Близнецы

Сегодня вам придется поумерить свою склонность к лидерству. Постарайтесь избегать разговоров на тему "кто здесь главный?!" и кое в чем уступить оппозиции.

Рак

Сегодняшний день для вас должен пройти под знаком любви и/или товарищества. У вас не будет нужды доказывать кому-либо свою преданность, все будет ясно и так. Жаль только, что такие дни случаются не очень часто.

Лев

Изменить все вокруг нетрудно, однако последующие улучшения потребуют значительно большего количества сил, нежели то, которым вы располагаете. Привлеките к этому процессу других.

Дева

Вы склонны брать всю ответственность за происходящее на себя, и совершенно напрасно. Позвольте другим разделить с вами этот тяжкий груз.

Весы

Оглянитесь вокруг, поищите в окружающем мире поэзию. Хорошенько поищите, может быть под диван завалилась. Не найдете – так хоть пыль вытрите.

Скорпион

Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда – заняться физическим. Ну, а если вам осточертело созидать – вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушения.

Стрелец

Если вы не состоянии выполнять собственные обязательства, то какое право вы имеете требовать обязательности от других? Проявите желание и способность отвечать за свои слова, и все станет проще, в том числе и для вас.

Козерог

Сегодняшний день должен быть довольно удачным, единственная опасность вашему благополучию – ваш собственный язык. Постарайтесь удержать его в рамках, иначе о нынешнем дне придется долго жалеть.

Водолей

Отнюдь не всегда стоит прятать собственные проблемы внутри самого себя. Не бойтесь того, что кто-то вдруг предложит вам помощь – это от чистого сердца.

Рыбы

Сегодня все, что казалось уже давно обдуманным и совершенно ясным, внезапно перепутается в голове и окажется абсолютно непонятным. Лучшее, что вы можете сделать, это спокойно начать с начала.

Изменить все вокруг действительно нетрудно: Настя Ивлеева отказалась от ресторанного бизнеса, а Собчак предрекла провал новому кулинарному шоу герцогини Сассекской.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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