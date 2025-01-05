Собчак назвала провальной попытку Меган Маркл вернуться на экраны

3 января журналист и телеведущая Ксения Собчак нелестно отозвалась о намерениях герцогини Сассекской вернуться на экраны, сообщает Zakon.kz.

Началось с того, что бывшая актриса и нынешняя герцогиня Сассекская завела аккаунт в Instagram. На это ее побудил новый повод – это пиар нового лайфстайл-шоу для Netflix.

В шоу под названием "С любовью, Меган" герцогиня планирует делиться кулинарными советами. Проект, как утверждают его создатели, "переосмыслит жанр лайфстайл-передач, смешивая практические рекомендации, как сделать что‑то, с откровенными беседами с друзьями".

"Я всегда любила находить что‑то обычное и улучшать это, удивлять людей моментами, которые показывают, что о них думали", – сказала в трейлере Маркл.

В ролике появился супруг Маркл – британский принц Гарри. Правда, к обратной связи от фанатов герцогиня, похоже, не готова. Маркл закрыла комментарии.

Со слов Ксении Собчак, Гарри и Меган имеют долгосрочный контракт на очень большие суммы с Netflix и должны выпускать продукты для стриминга.

"Скажем честно, если Меган не будет выдавать секретов из жизни БКС, хотя кажется, что они с Гарри и так сказали больше нужного, не вижу перспектив у такого предприятия", – прокомментировала у себя в Telegram-канале Ксения Собчак.

Шоу выйдет на сервисе 15 января.

Другая семейная пара, правда из Армении, запустила на Youtube "Семейный подкаст", а Настя Ивлеева напротив отказалась от ресторанного бизнеса.