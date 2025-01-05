Ивлеева отказалась от ресторанного бизнеса

4 января Настя Ивлеева рассказала, что отходит от ресторанного дела, сообщает Zakon.kz.

Судя по сообщению Ивлеевой в ее Telegram-канале, ресторан азиатской кухни открылся в центре Москвы в июне 2024 года. Она также подчеркнула, что смогла создать один из самых ярких и интересных проектов в индустрии гостеприимства, а рейтинг заведения с момента открытия на всех площадках неизменно оценивался в пять баллов.

Но тем не менее занятие ресторанным бизнесом подошло к концу и скандальная блогер оставила проект, доверив его дальнейшее управление и развитие своему деловому партнеру.

"Девочка подумала и решила сфокусироваться на книгах, детях и других, не менее интересных проектах!" – поделилась Ивлеева.

В конце развернутого сообщения блогер решила приободрить подписчиков мотивирующей фразой.

"Кто бы что ни говорил, как говорится, кто не делает/ошибается, тот не живет", – завершила она.

Поклонники и хейтеры Ивлеевой сразу же стали гадать, какой же проект следующий на очереди.

А успешный бизнесмен и певец Эмин Агаларов поделился подробностями личной жизни.