Похоронить продукты: какие ошибки в пользовании холодильником мы допускаем
Хранить в холодильнике все подряд
Пожалуй, одна из самых распространенных ошибок. Хотя, казалось бы, все ведь логично! Чем ниже температура, тем целее купленные накануне вкусности. Однако есть нюанс – ряду овощей и фруктов стремящиеся к нулю градусы противопоказаны. Так, картофель от них приобретает неприятную сладость, репчатый лук становится водянистым и быстрее гниет, чеснок плесневеет, помидоры теряют аромат и привычную текстуру, бананы темнеют, а незрелые авокадо попросту портятся, так и не дойдя до желаемой "кондиции".
Всему вышеперечисленному место в сухом, темном помещении, без экстрима.
Принимать "диверсантов" в свои ряды
Дело в этилене – газе, ускоряющем созревание и, соответственно, порчу лежащих "по соседству" продуктов. Главными источниками коварного этилена являются яблоки, груши, бананы, персики и авокадо. Это не значит, что от них нужно отказаться вовсе – просто держите подальше от другой растительности. Особенно от огурцов, брокколи, цветной капусты и листовой зелени.
Пытаться сохранить свежесть хлеба за счет холодильника
Это не то что не сработает – лишь ускорит зачерствение буханки.
Хлеб не залеживается в доме? Подойдет обычная хлебница или бумажный пакет.
Нужно сохранить его надолго? Нарежьте на куски и отправьте в морозильную камеру. Но все же не держите там дольше пяти месяцев.
Укладывать яйца на дверцу
Надо сказать, в возникновении этой плохой привычки отчасти виноваты сами производители техники, с завидным упрямством укладывающие лотки для яиц именно на дверцу рефрижератора.
Но они укладывают, а мы не станем. Потому что температура там неустойчивая из-за постоянного открывания-закрывания. Переложите яйца в основную камеру – целее будут.
Ставить горячее
Суп еще парит, а кастрюля уже отправилась "в гости" в своим охлажденным "товарищам"? Поздравляем, вы только что повысили температуру внутри, а заодно – риски порчи съестного.
Дайте блюду остыть и только после этого убирайте на хранение. Впрочем, не держите в комнатной температуре более двух часов, особенно в летнюю жару: бактерии не дремлют.
Оставлять еду во вскрытой упаковке
Зачастую от этого страдают сыры и колбасы, так и болтающиеся по полкам в ошметках былых "нарядов". "Оголите" продукцию полностью и "переоденьте" в пищевую бумагу.
Забивать закрома до отказа
Ошибка, которая обходится дороже всего. Запасаясь едой впрок, впоследствии мы не "осиливаем" львиную долю купленного. Да и циркуляция холодного воздуха в переполненном холодильнике куда хуже. Как результат – брошенные в тележку деликатесы, которые удалось "урвать" по скидке или по велению пустого желудка, банально летят в мусорный контейнер.
Старайтесь составлять списки покупок и ориентироваться на реальные потребности едоков.