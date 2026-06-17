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Советы

Похоронить продукты: какие ошибки в пользовании холодильником мы допускаем

Еда, продукты, хранение, ошибки, советы , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 16:01 Фото: pixabay
Мало кто задумывается о том, что определенная полка холодильника подходит для одной еды и совершенно не подходит для другой. А то и весь холодильник лишний в деле сохранения некоторых продуктов. Zakon.kz укажет на ошибки и поделится полезными советами.

Хранить в холодильнике все подряд

Пожалуй, одна из самых распространенных ошибок. Хотя, казалось бы, все ведь логично! Чем ниже температура, тем целее купленные накануне вкусности. Однако есть нюанс – ряду овощей и фруктов стремящиеся к нулю градусы противопоказаны. Так, картофель от них приобретает неприятную сладость, репчатый лук становится водянистым и быстрее гниет, чеснок плесневеет, помидоры теряют аромат и привычную текстуру, бананы темнеют, а незрелые авокадо попросту портятся, так и не дойдя до желаемой "кондиции".

Всему вышеперечисленному место в сухом, темном помещении, без экстрима.

Принимать "диверсантов" в свои ряды

Дело в этилене – газе, ускоряющем созревание и, соответственно, порчу лежащих "по соседству" продуктов. Главными источниками коварного этилена являются яблоки, груши, бананы, персики и авокадо. Это не значит, что от них нужно отказаться вовсе – просто держите подальше от другой растительности. Особенно от огурцов, брокколи, цветной капусты и листовой зелени.

Пытаться сохранить свежесть хлеба за счет холодильника

Это не то что не сработает – лишь ускорит зачерствение буханки.

Хлеб не залеживается в доме? Подойдет обычная хлебница или бумажный пакет.

Нужно сохранить его надолго? Нарежьте на куски и отправьте в морозильную камеру. Но все же не держите там дольше пяти месяцев.

Укладывать яйца на дверцу

Надо сказать, в возникновении этой плохой привычки отчасти виноваты сами производители техники, с завидным упрямством укладывающие лотки для яиц именно на дверцу рефрижератора.

Но они укладывают, а мы не станем. Потому что температура там неустойчивая из-за постоянного открывания-закрывания. Переложите яйца в основную камеру – целее будут.

Ставить горячее

Суп еще парит, а кастрюля уже отправилась "в гости" в своим охлажденным "товарищам"? Поздравляем, вы только что повысили температуру внутри, а заодно – риски порчи съестного.

Дайте блюду остыть и только после этого убирайте на хранение. Впрочем, не держите в комнатной температуре более двух часов, особенно в летнюю жару: бактерии не дремлют.

Оставлять еду во вскрытой упаковке

Зачастую от этого страдают сыры и колбасы, так и болтающиеся по полкам в ошметках былых "нарядов". "Оголите" продукцию полностью и "переоденьте" в пищевую бумагу.

Забивать закрома до отказа

Ошибка, которая обходится дороже всего. Запасаясь едой впрок, впоследствии мы не "осиливаем" львиную долю купленного. Да и циркуляция холодного воздуха в переполненном холодильнике куда хуже. Как результат – брошенные в тележку деликатесы, которые удалось "урвать" по скидке или по велению пустого желудка, банально летят в мусорный контейнер.

Старайтесь составлять списки покупок и ориентироваться на реальные потребности едоков.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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