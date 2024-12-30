Три породы кошек, которые живут по 20 лет

Конечно же, продолжительность жизни кошек зависит от целого ряда факторов. Одни из ключевых – правильный уход и генетические особенности. Но есть породы, отличающиеся значительным долголетием, способные жить до 20 лет, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уверены, что к долгожителям относятся русская голубая, американская короткошерстная и сиамская кошки. Вот три породы, которые способны жить долго, при правильном уходе со стороны человека.

Русская голубая кошка

Это тихая и довольно замкнутая порода, представители которой предпочитают отдыхать в солнечном месте или изучать свою территорию с самой высокой точки, которую смогут найти. Также эти кошки известны своей привередливостью в плане чистоты и распорядка дня.

Фото: pexels

Русские голубые кошки склонны страдать образованием камней в мочевом пузыре, а также проблемами с глазами. Средняя продолжительность жизни русской голубой составляет от 12 до 15 лет. Однако они могут жить гораздо дольше: по некоторым сообщениям, продолжительность жизни превышает 25 лет.

Американская короткошерстная кошка

Считается одной из самых здоровых пород. Такие кошки, как отмечено в публикации издания РБК Life, стали популярны благодаря ласковому характеру и окрасу шерсти самых разных оттенков. У американской короткошерстной кошки хорошее здоровье, благодаря которому питомцы живут 12-15, а подчас и до 20 лет.

Фото: pexels

Среди заболеваний, которым они подвержены, ожирение, аллергия, проблемы с полостью рта и деснами. Из наследственных болезней – гипертрофическая кардиомиопатия, дисплазия тазобедренных суставов, поликистоз почек.

Сиамская кошка

Порода родом из Таиланда считается одной из самых красивых и долгоживущих. У некоторых сиамских кошек есть склонность к стоматологическим и респираторным болезням, но в целом у породы нет серьезных проблем со здоровьем, отмечают ветеринары.

Фото: pexels

Средняя продолжительность жизни таких питомцев – от 12 до 20 лет.

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Несомненно, кошки – очень чувствительные животные, и их легко обидеть неправильным обращением или невниманием к их потребностям. Они выражают свои эмоции через поведение, поэтому важно понимать, что может их обидеть, и как это проявляется.