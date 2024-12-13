Модные породы кошек, которые не доживают до 10 лет

Ученые рассчитали продолжительность жизни популярных пород. По их данным, семь модных пород кошек не доживают до 10 лет. Кимрик, бурмилла и японский бобтейл вошли в их число, сообщает Zakon.kz.

Говорят, что у кошек девять жизней. Конечно же, до какого возраста доживет кошка, зависит от ее рациона, образа жизни, окружающей среды и приобретенных заболеваний или травм. Но не стоит забывать и про генетику. Она также может играть большую роль.

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Сфинкс

Уникальный внешний вид сфинкса стал результатом спонтанной мутации. Порода в целом считается довольно здоровой, но есть некоторые проблемы, к которым они могут быть более склонны. В их числе – предрасположенность к гипотермии. Продолжительность жизни составляет в среднем около семи лет, но некоторые особи могут прожить до 15 лет и более.

Абиссинская кошка

Короткошерстная порода домашних кошек возникла в прибрежных районах области Индийского океана и Юго-Восточной Азии, а потом была завезена в Европу. Эта кошка входит в десятку самых популярных пород в мире из-за своей удивительной преданности. Средняя продолжительность жизни составляет около десяти лет, но некоторые особи могут радовать владельцев дольше.

Бенгальская кошка

Бенгальская появилась путем скрещивания домашних кошек с азиатской леопардовой. Это очень энергичные животные, которым нужно много играть и резвиться. В среднем, как отмечено в публикации издания Catster, продолжительность жизни бенгальских кошек составляет 7-8,5 года.

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Бурмилла

Бурмилла, выведенная в начале 1980-х годов, стала результатом скрещивания персидской шиншиллы и бирманской кошки. Они довольно независимые животные, но остаются игривыми, любопытными и ласковыми во взрослом возрасте. Считается, что у этих кошек продолжительность жизни – около 7-12 лет.

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Калифорнийская сияющая кошка

Это относительно молодая порода, которая была выведена в Калифорнии в 1980-х годах. Тогда леопардовый окрас был довольно востребован в разных сферах жизни человека У них ласковый нрав и сильная привязанность к владельцам. Они живут около десяти лет.

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Кимрик

Полностью бесхвостая или имеющая укороченный хвост порода, которая сформировалась в Канаде. Кимрики внешне похожи на медвежат. В силу этой генетической особенности бег кимрика больше напоминает прыжки зайца или кролика. Считается, что средняя продолжительность жизни этих кошек составляет 8-12 лет.

Японский бобтейл

Отличить японского бобтейла можно по необычному закрученному короткому хвосту, который больше напоминает хвост кролика, чем кошачий. Эти активные кошки любят находиться рядом с людьми и имеют среднюю продолжительность жизни 9-12 лет.

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