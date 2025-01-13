Гороскоп на вторник 14 января

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 14 января, сообщает Zakon.kz.

Овен

Ваши отношения с друзьями, партнерами, коллегами сегодня станут более уравновешенными и теплыми. Возможно достижение оригинальной договоренности на будущее, обмен контактами в случае расставания. Неожиданное примирение с недавним критиком, недоброжелателем может при ближайшем рассмотрении оказаться спланированным.

Телец

У Тельцов может появиться тайный союзник, помощник, друг, советчик. Материальные дела могут неожиданно принять более положительный оборот. Возможна помощь от партнера по браку или делу, от знакомого из-за рубежа. Весьма вероятно общее улучшение состояния и настроения (особенно в случае болезни).

Близнецы

Обстановка вокруг вас обещает стать более сбалансированной, гармоничной, приятной. Возможно, вы будете вознаграждены за свою выдержку, стойкость, выносливость, профессиональную грамотность. Не исключены творческие достижения. Личные отношения с людьми будут более мягкими. В это время вы можете быть склонны к дипломатичности, красивым жестам, но в основе вашего поведения все же будет по-прежнему лежать здравый смысл.

Рак

У Раков возрастает вероятность материального успеха, неожиданных денежных поступлений, общей гармонизации финансовой или деловой сферы жизни. Удовлетворительный результат может быть достигнут благодаря вашим личным усилиям или в связи с вмешательством яркой личности, авторитетной персоны. Дипломатичность поможет вам в решении практических вопросов гораздо быстрее, чем активность, напористость, захватническая тактика.

Лев

Общение, особенно диалог, будет играть для Львов важную роль. День подходит как для строго регламентированных, так и для неформальных, дружеских контактов. И те, и другие будут протекать гармонично, могут принести неплохие возможности. В обсуждениях, переговорах не стоит поднимать неприятных тем, принципиально новых вопросов. Ограничьтесь подведением итогов, придерживайтесь вежливого, любезного тона.

Дева

Смело вносите в свой быт или работу неожиданные, оригинальные, современные, прогрессивные и даже эксцентричные элементы, при условии, что они не нарушают общей картины, идеи, плана, распорядка, не мешают достижению основной цели. День благоприятен для встреч, переговоров или посиделок в узком кругу друзей, коллег или домочадцев.

Весы

Отличное время для примирения с любимым человеком, если между вами произошла ссора, недоразумение. Возможна приятная встреча после отчуждения или разлуки. Это подходящий день для получения удовольствий, для отдыха (особенно если вы уверены, что честно заслужили, заработали его). У Весов возрастает стремление к эстетичным, красиво оформленным отношениям, что может положительно сказаться на любых связях личного и профессионального характера.

Скорпион

Строгая дисциплина, воздержанность, трудолюбие в этот день начнут приносить ощутимые результаты (в том числе материальные). Скорпионам можно немного расслабиться, уменьшить нагрузки. Не стоит начинать новых серьезных дел, усиленно осваивать новый фронт работ, увеличивать круг общения.

Стрелец

Ваш собеседник, партнер, советчик в этот день настроен более мирно и доброжелательно, чем вы и можете воспользоваться, чтобы наладить понимание. Знак внимания, оказанный другому человеку с определенной целью или по некой заранее выверенной программе, может принести неплохой эффект. Стрельцам можно получить юридическую, профессиональную или иную консультацию, в том числе по финансовым темам, по вопросам семьи и брака.

Козерог

В этот день Козероги смогут найти выход из любого затруднительного положения. Возможно, вам неожиданно протянет руку помощи ваш друг, шеф, единомышленник, любимый человек. В скучную работу можно внести более оригинальные, прогрессивные, разнообразные элементы, позволить себе менее стандартный ход мыслей. Будут благоприятными финансовые операции.

Водолей

Благоприятный период для личных успехов. Материальные, организационные проблемы, сложности в планировании и в выполнении рутинных задач остаются позади. Если вы находитесь в незнакомой среде (например, в другой стране, в новом коллективе), приступили к выполнению новых обязанностей, у вас будут отличные возможности для адаптации, для завоевания прочного положения (авторитета, популярности, симпатии окружающих или начальства).

Рыбы

Контакты с окружающими людьми у Рыб постепенно становятся мягче и гармоничнее. Однако все ваши цели, как и обязанности, остаются в силе, поэтому расслабиться по-настоящему вам вряд ли удастся. Если у вас сложились напряженные отношения с партнером по браку или делу, появляется возможность понять друг друга, прийти к общему знаменателю в важном вопросе, разработать совместный план действий.

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