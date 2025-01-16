#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
529.65
544.64
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
529.65
544.64
5.16
Советы

Как обрести здоровье и любовь на Крещение: традиции и приметы праздника

Как обрести здоровье и любовь на Крещение: традиции и приметы праздника, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 01:17 Фото: pixabay
Православные христиане празднуют 19 января Крещение Господне или Богоявление. Считается, что в ночь на Крещение вода обретает целебные свойства. Набранная из реки или освященная в церкви вода сохраняет свои чудесные качества на весь год, сообщает Zakon.kz.

В этот день святую воду используют для церковных обрядов, дают пить больным, а также окропляют поля и дома. Считается, что купание в ледяной воде на Крещение укрепляет здоровье на целый год, пишет издание "Вечерняя Москва". 

Обряды и традиции

Девушки в этот день гадали на суженых, используя разные предметы и приметы, связанные с праздником. Считалось, что если во время гадания одна из девушек расплачется, её ждет расставание. А тех, кто обручится 19 января, ожидает счастливая семейная жизнь.

По традиции женщины старались входить в прорубь следом за мужчинами, веря, что это принесет удачу в любви. Чтобы сохранить мир в семье, жены осыпали мужей снегом трижды, а чтобы избежать ссор с любимыми, в полночь следовало выйти на перекресток и трижды поцеловаться.

Приметы о погоде

Если в Крещение метель, то она повторится в конце апреля.Холодная и ясная погода предвещает засушливое лето, а снежная и пасмурная — богатый урожай.Звездная ночь сулит хороший урожай ягод и гороха, а также удачное размножение овец.Солнечный и теплый день означает, что такая погода продержится еще несколько недель.Если снег привалил к забору, лето будет дождливым, а если между снегом и забором остался промежуток, то ожидается урожайное лето.

Ранее в преддверии христианского праздника Крещение Господне, который традиционно сопровождается крещенским купанием, Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана напомнило гражданам о мерах безопасности. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Малышева назвала "красные флаги" при боли в животе, требующие срочного визита к врачу
Советы
00:35, 17 января 2025
Малышева назвала "красные флаги" при боли в животе, требующие срочного визита к врачу
Что заставляет нас объедаться сладостями и жирной пищей
Советы
18:33, 16 января 2025
Что заставляет нас объедаться сладостями и жирной пищей
Почему Скорпион – самый сложный знак зодиака
Советы
17:55, 16 января 2025
Почему Скорпион – самый сложный знак зодиака
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: