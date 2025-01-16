Как обрести здоровье и любовь на Крещение: традиции и приметы праздника

Православные христиане празднуют 19 января Крещение Господне или Богоявление. Считается, что в ночь на Крещение вода обретает целебные свойства. Набранная из реки или освященная в церкви вода сохраняет свои чудесные качества на весь год, сообщает Zakon.kz.

В этот день святую воду используют для церковных обрядов, дают пить больным, а также окропляют поля и дома. Считается, что купание в ледяной воде на Крещение укрепляет здоровье на целый год, пишет издание "Вечерняя Москва".

Обряды и традиции

Девушки в этот день гадали на суженых, используя разные предметы и приметы, связанные с праздником. Считалось, что если во время гадания одна из девушек расплачется, её ждет расставание. А тех, кто обручится 19 января, ожидает счастливая семейная жизнь.

По традиции женщины старались входить в прорубь следом за мужчинами, веря, что это принесет удачу в любви. Чтобы сохранить мир в семье, жены осыпали мужей снегом трижды, а чтобы избежать ссор с любимыми, в полночь следовало выйти на перекресток и трижды поцеловаться.

Приметы о погоде

Если в Крещение метель, то она повторится в конце апреля.Холодная и ясная погода предвещает засушливое лето, а снежная и пасмурная — богатый урожай.Звездная ночь сулит хороший урожай ягод и гороха, а также удачное размножение овец.Солнечный и теплый день означает, что такая погода продержится еще несколько недель.Если снег привалил к забору, лето будет дождливым, а если между снегом и забором остался промежуток, то ожидается урожайное лето.

Ранее в преддверии христианского праздника Крещение Господне, который традиционно сопровождается крещенским купанием, Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана напомнило гражданам о мерах безопасности. Подробнее можно узнать здесь.

