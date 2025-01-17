Астрологи составили гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы окружены теплой атмосферой. В некоторых аспектах лучше временно отойти на второй план.

Телец

Сегодня вы буде не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. В вас откроется талант, обычно присущий дрессировщикам диких зверей – вы сможете подчинить любого просто силой собственной воли.

Близнецы

Сегодня вам, возможно, придется встать на защиту силы, которая неизмеримо больше вас. Когда все закончится благополучно, не забудьте предъявить этой силе счет.

Рак

Сегодня вы не только будете веселы сами, но и сможете развеселить каждого, кто приблизится к вам на расстояние вытянутой руки. Вам наверняка удастся вспомнить массу давно забытых, но дико смешных анекдотов.

Лев

Возможно, вы просто недооцениваете свои силы и способности. Дверь перед вами открыта, вам нужно лишь набраться смелости и войти.

Дева

Сегодня в ваших действиях несложно будет углядеть тенденцию к созданию вокруг себя хаоса. Быть может, стоит позволить себе быть ведомым, дабы избежать успешного завершения своих трудов.

Весы

Ваши планы на сегодняшний день могут поколебаться под давлением внешних сил. Придется побороться, если вы все-таки хотите претворить их в жизнь.

Скорпион

Сегодня вам будет доставлять удовольствие откалывать самые неожиданные номера, только бы суметь удивить и шокировать тех, кто утверждает, что они знают вас как облупленного. Только не слишком увлекайтесь.

Стрелец

Сегодня вам очень полезна будет способность обобщать. Если пытаться вникнуть во все то бесконечное количество мелких, но значимых компонентов картины по отдельности, можно и с ума сойти нечаянно.

Козерог

Сегодня вас будут окружать маски. Придется приложить немалые усилия, чтобы разглядеть скрывающиеся под ними лица, но это стоит того.

Водолей

Будьте внимательны и очень аккуратны. Сегодня, возможно, вы станете обладателем чего-то очень хрупкого, но бесконечно прекрасного, требующего соответствующего обращения.

Рыбы

Сегодня вам стоит применять силу своего обаяния в малых дозах. Передозировка грозит тем, на ком вы будете его испытывать, полной и необратимой потерей головы.

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