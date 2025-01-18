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Советы

Советы для комфортных перелетов дал бывший сотрудник американской авиакомпании

Самолет , фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 09:40 Фото: pixabay
Дуг Паркер, занимавший пост генерального директора American Airlines с 2001 по 2023 год, выступил в подкасте Airlines Confidential, где поделился лайфхаками для путешественников, сообщает Zakon.kz.

По мнению эксперта, универсальных рекомендаций не существует. Тем не менее своим близким он всегда советует одно и то же.

"Не сдавайте багаж. Независимо от направления, все необходимое можно купить по прибытии", – цитирует Паркера портал "Правда. Ру".

Дело в том, что сдача багажа, по его мнению, усложняет процесс и делает перелет менее удобным, поэтому лучше стараться путешествовать с ручной кладью.

Вместе с тем спикер порекомендовал всегда оставаться вежливыми с персоналом аэропорта и авиакомпании: работа в условиях напряженного графика, особенно в праздничные дни, может быть сложной, и доброжелательное отношение пассажиров помогает облегчить эту нагрузку.

"Персонал делает все возможное, чтобы помочь вам добраться до места назначения. Будьте добры к ним, и вы почувствуете, как это улучшает ваше настроение", – считает Паркер.

В завершение он отметил, что доброжелательный настрой порой приносит приятные бонусы. Например, бесплатный напиток.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании Red Wings, летевший в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту отправления в Минеральных Водах.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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