Японская авиакомпания бесплатно раздает билеты туристам, чтобы разгрузить Токио

Авиакомпания Japan Airlines начала бесплатно раздавать билеты путешественникам из-за перенасыщения ими столицы страны, сообщает Zakon.kz.

Как передает New York Post, такая щедрость распространяется только на внутренние рейсы. Это сделано, чтобы немного разгрузить и без того перенаселенный Токио и показать иностранцам менее известные города.

Фото: nypost

Однако эксперты уверены, что будет только хуже. По их мнению, туристов станет еще больше, потому что после посещения отдаленных регионов они все равно обязательно поедут в столицу Японии.

Также Япония вернула в Китай двух гигантских панд. Это произошло из-за проблем со здоровьем у животных.