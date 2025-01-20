Вопрос безопасности: эксперт дал важный совет по продаже старого смартфона

Перед продажей смартфона необходимо удалить все личные данные и извлечь из аппарата сим-карту. Об этом заявил российский руководитель проектов по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков, сообщает Zakon.kz.

По словам Зубкова, пользователям необходимо предпринять шаги по защите конфиденциальности перед продажей смартфона. В числе важных шагов специалист перечислил перенос и сохранение данных на другое устройство или облачное хранилище, а также извлечение сим-карты или деактивацию eSIM.

Автор добавил, что затем владелец девайса должен выйти из учетной записи на телефоне. Финальным шагом он назвал сброс аппарата до заводских настроек.

"Единственное, что вам останется сделать, так это подготовить комплектацию телефона: зарядное устройство, кабель, коробку, если они сохранились, и при наличии недостатков описать их", – сказал Зубков.

По словам Никиты Зубкова, при покупке подержанного телефона его необходимо тщательно проверить:

"Сначала физическое состояние: экран, камера, работа динамиков, зарядного устройства".

Также стоит посмотреть, удалил ли предыдущий владелец гаджета свои данные с девайса.

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