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Назван простой способ, снижающий риск ранней смерти почти наполовину

magnific, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 01:26 Фото: magnific
Силовые тренировки могут существенно снизить риск преждевременной смерти, причем для максимальной пользы достаточно уделять им от 90 до 120 минут в неделю. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 147 тысяч человек, передает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine (BJSM). Авторы изучили данные трех крупных долгосрочных проектов, в которых участвовали 147 374 взрослых человека.

Наблюдение за ними продолжалось до 30 лет. Каждые два года участники сообщали, сколько времени тратят на аэробные нагрузки и упражнения для укрепления мышц.

Анализ показал, что у людей, занимавшихся силовыми тренировками от 90 до 119 минут в неделю, риск смерти от любых причин был на 13% ниже по сравнению с теми, кто не выполнял такие упражнения. Кроме того, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 19%, а от неврологических заболеваний – на 27%.

Ученые обнаружили, что увеличение времени силовых тренировок свыше двух часов в неделю не давало дополнительного преимущества для общей продолжительности жизни. При этом для профилактики смертности от рака наибольшая польза наблюдалась при более коротких занятиях – до одного часа в неделю.

"Самые впечатляющие результаты были зафиксированы у людей, сочетавших силовые и аэробные нагрузки. У участников, которые регулярно занимались обоими видами физической активности, риск смерти оказался на 45% ниже по сравнению с малоподвижными людьми", – говорится в сообщении.

Исследователи подчеркивают, что работа носила наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты подтверждают важную роль мышечной массы и силовых тренировок в поддержании здоровья.

По словам авторов, поддержание силы мышц особенно важно с возрастом. Потеря мышечной массы связана с повышенным риском падений, ухудшением качества жизни и развитием хронических заболеваний. Поэтому силовые упражнения могут быть не только способом поддерживать физическую форму, но и одним из факторов долгой и здоровой жизни.

Ранее сообщалось, что в Великобритании врачи годами уничтожали здоровье мужчины, леча его от несуществующего рака.

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Канат Болысбек
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