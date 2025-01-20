Лучшие советы по кормлению кошек и собак

Содержание домашних животных требует больше усилий, чем может показаться. Эксперты в области ветеринарии рассказали, чего владельцам собак и котов в городе лучше не делать, чтобы не допустить лишнего веса и ожирения у своих подопечных, сообщает Zakon.kz.

Кошки

Специалисты настоятельно просят помнить, что кошки – хищники и полноценный белок должен поступать в их организм с пищей ежедневно.

Основные правила кормления

Следите, чтобы питомец получал качественный готовый рацион или составленный ветеринарным врачом-диетологом – домашний.

Соблюдайте рекомендованные суточные нормы по кормлению, которые указаны на упаковке промышленного рациона или назначил врач-диетолог.

Содержащиеся в рационе домашнего приготовления рыбу и мясо предварительно подвергайте термической обработке – отваривайте.

Включайте в рацион домашнего приготовления овощи и клетчатку, специальные витаминно-минеральные комплексы.

Обеспечивайте доступ к чистой воде.

Не используйте для кормления или поощрения неподходящие или токсичные продукты: лук и чеснок (включая продукты, содержащие их, такие как колбаса, сосиски, детское питание), авокадо, изюм и другие.

Также откажитесь от продуктов из цельного молока, так как у взрослых кошек вырабатывается недостаточное количество лактазы и молоко может вызвать расстройство пищеварения.

Фото: pexels

Распространенные ошибки

Кормление "натуральным" рационом со своего стола. Натуральные рационы обычно включают мясо, птицу или морскую рыбу, яйца и растительное масло, крупы и кисломолочные продукты в небольших количествах. При расчете порций нужно учитывать возраст, образ жизни, активность, текущее состояние здоровья питомца, поэтому необходимо обратиться за консультацией к ветеринарному врачу. Неправильное кормление, в котором преобладают только овощи или только углеводосодержащие продукты (картофель, хлеб, макаронные изделия), а также переработанное мясо (колбаса, сосиски), может привести к лишнему весу.

Натуральные рационы обычно включают мясо, птицу или морскую рыбу, яйца и растительное масло, крупы и кисломолочные продукты в небольших количествах. При расчете порций нужно учитывать возраст, образ жизни, активность, текущее состояние здоровья питомца, поэтому необходимо обратиться за консультацией к ветеринарному врачу. Неправильное кормление, в котором преобладают только овощи или только углеводосодержащие продукты (картофель, хлеб, макаронные изделия), а также переработанное мясо (колбаса, сосиски), может привести к лишнему весу. Кормление только сухим кормом. Составлять рацион питомца только из сухого корма – большая ошибка. Сухой корм содержит всего 5-10% воды, так что усердное кормление им может привести к обезвоживанию и повышению риска заболеваний мочевыводящих путей. Лучше добавлять в рацион кошки консервы, в них содержится примерно 80% воды, и помнить об обеспечении доступа к свежей воде.

Составлять рацион питомца только из сухого корма – большая ошибка. Сухой корм содержит всего 5-10% воды, так что усердное кормление им может привести к обезвоживанию и повышению риска заболеваний мочевыводящих путей. Лучше добавлять в рацион кошки консервы, в них содержится примерно 80% воды, и помнить об обеспечении доступа к свежей воде. Обильное кормление. Перекорм – одна из самых распространенных ошибок. Количество пищи, которое вы даете кошке, и частота кормления должны соответствовать уровню ее физической активности, физиологическому состоянию (например, беременность или лактация), возрасту, а также текущему состоянию здоровья.

Молодым и активным требуется больше еды, а взрослым и малоактивным – меньше. Котятам от четырех недель до четырех месяцев требуется много энергии для быстрого роста, так как в этом возрасте у них самые большие прибавки в весе и их организм еще не способен "откладывать" энергию.

Кроме того, как отмечено в публикации издания РБК Life, кастрация и стерилизация значительно влияют на вес, снижая потребности в энергии на 30% и примерно на столько же повышая аппетит после операции. Предотвратить набор веса помогут специальные корма.

Беременные кошки тоже много едят – на 70% больше обычного. В этом случае нужно ориентироваться на корма для беременных и кормящих кошек, богатые жирами, которые поддерживают выработку молока для котят. В этот период их в целом не ограничивают в еде.

Пренебрежение питательными веществами. Питомец должен получать сбалансированный рацион не только по основным макронутриентам (белкам, жирам, углеводам), но и по микронутриентам (витаминам и минералам).

Питомец должен получать сбалансированный рацион не только по основным макронутриентам (белкам, жирам, углеводам), но и по микронутриентам (витаминам и минералам). Кормление едой с содержанием потенциально токсичных веществ. Кошка и миска с молоком – картинка настолько знакомая всем, что не вызывает вопросов. Однако большинство кошек, несмотря на тягу к молоку, на самом деле не способны усваивать лактозу и могут сталкиваться с различными расстройствами пищеварения (диарея, вздутие, рвота). Так что помните о "молочном правиле".

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Собаки

Основные правила кормления:

Составляйте сбалансированный рацион, включающий в себя белки, жиры и углеводы (клетчатку).

Не угощайте "человеческой" едой со стола.

Рассчитывайте размер порции с учетом возраста и размерной группы и не перекармливайте.

Включайте в рацион витамины и микроэлементы, термически обработанные злаки.

Кормите по графику в течение дня, прикармливайте только в случае занятий спортом или другой физической активности.

Убирайте несъеденные остатки из миски после приема пищи, чтобы у собаки не нарушилось пищевое поведение.

Оставляйте доступ к чистой питьевой воде.

Распространенные ошибки

Слишком часто радовать угощениями. Собаки воспринимают прикорм как проявление внимания и игру, поэтому выпрашивают угощения. Порой трудно устоять перед жалобной "физиономией" собаки, но нужно держать себя в руках.

Собаки воспринимают прикорм как проявление внимания и игру, поэтому выпрашивают угощения. Порой трудно устоять перед жалобной "физиономией" собаки, но нужно держать себя в руках. Пренебрегать графиком питания. Режим питания в жизни собаки – это очень важный инструмент. Не стоит "спускать на тормозах" приемы пищи в одно время, чтобы собака не заработала расстройство пищевого поведения. Установите время кормления. И, если вам сложно привыкнуть к графику, пользуйтесь подсказками.

Режим питания в жизни собаки – это очень важный инструмент. Не стоит "спускать на тормозах" приемы пищи в одно время, чтобы собака не заработала расстройство пищевого поведения. Установите время кормления. И, если вам сложно привыкнуть к графику, пользуйтесь подсказками. При использовании натурального рациона частота кормления зависит от возраста, объем порций – от веса. Так, например, совсем маленьких щенков (до полугода) можно кормить четыре-шесть раз в день, а после года – дважды в день. При использовании готового сухого и влажного рациона вариации можно найти с помощью таблицы кормления на упаковках.

Так, например, совсем маленьких щенков (до полугода) можно кормить четыре-шесть раз в день, а после года – дважды в день. При использовании готового сухого и влажного рациона вариации можно найти с помощью таблицы кормления на упаковках. Давать больше белка, чем всего остального. Многие владельцы собак считают, что мясо – главный элемент рациона, а остальными можно пренебречь. Другие, напротив, ищут корма с низким содержанием белка, чтобы скорректировать гиперактивное поведение питомца. Это заблуждение вредит пищеварению собаки и повышает риск ожирения. Чтобы собака была здоровой и хорошо поддавалась дрессировке, нужно искать сбалансированные корма (и полнорационные, учитывающие факторы размера, породы, возраста и физиологического состояния), соответствующие рекомендациям Американской государственной ассоциации по контролю над кормами (AAFCO) и Европейской федерации производителей кормов для домашних животных (FEDIAF).

Многие владельцы собак считают, что мясо – главный элемент рациона, а остальными можно пренебречь. Другие, напротив, ищут корма с низким содержанием белка, чтобы скорректировать гиперактивное поведение питомца. Это заблуждение вредит пищеварению собаки и повышает риск ожирения. Чтобы собака была здоровой и хорошо поддавалась дрессировке, нужно искать сбалансированные корма (и полнорационные, учитывающие факторы размера, породы, возраста и физиологического состояния), соответствующие рекомендациям Американской государственной ассоциации по контролю над кормами (AAFCO) и Европейской федерации производителей кормов для домашних животных (FEDIAF). Кормить вредными или неподходящими продуктами. Жирное мясо, сладости, чеснок и лук, а также соленья, макароны, пельмени, колбаса и котлеты со стола – не лучшие варианты еды для любой собаки. В натуральной диете хороши будут нежирное мясо, морская рыба, злаки, овощи, яйца и кисломолочные продукты.

Жирное мясо, сладости, чеснок и лук, а также соленья, макароны, пельмени, колбаса и котлеты со стола – не лучшие варианты еды для любой собаки. В натуральной диете хороши будут нежирное мясо, морская рыба, злаки, овощи, яйца и кисломолочные продукты. Смешивать готовый корм и натуральную еду. Одновременно кормить собаку сухим промышленным кормом и домашней едой – большая ошибка. Домашние и готовые рационы не сочетаются. Однако готовые сухие и влажные корма можно смешивать в одной миске. Допустимо добавлять небольшое количество свежих овощей и фруктов (огурцы, кабачок, морковь, яблоки) в качестве лакомства или поощрения.

Фото: pexels

При этом нужно помнить, что для собак и кошек овощи и фрукты – источник не витаминов, а пищевых волокон. Помните: нельзя давать питомцу лук и чеснок, авокадо, цитрусовые, репу, редис, косточковые фрукты.

Ранее кинолог Владимир Голубев назвал пять пород собак, которых сложно дрессировать. Он уточнил, что порода дает лишь первичную информацию, по которой можно оценить характер будущего питомца. Кроме нее на поведение и способность к обучению собаки влияет множество факторов, таких, например, как окружающая среда, ранняя социализация, методы дрессировки и персональные особенности конкретной собаки.