Как отмыть духовку от жира без нервов и химии
Вот список эффективных способов.
- Пищевая сода и уксус – натуральное средство от нагара
Домохозяйки отмечают, что этот метод безопасен, экономичен и не требует агрессивных химикатов.
Как использовать. Смешайте ½ стакана пищевой соды с небольшим количеством воды до состояния пасты. Нанесите смесь на внутренние поверхности духовки и оставьте на ночь. Утром сбрызните содовый слой уксусом, появится реакция, которая поможет расщепить загрязнения. А в завершение протрите духовку влажной губкой.
- Лимон и горячая вода
Лимонная кислота отлично справляется с жиром и нагаром, а также оставляет приятный аромат.
Как использовать. Разрежьте два лимона и выжмите сок в жаропрочную емкость с водой. Поставьте ее в разогретую до 150°C духовку на 30 минут. После остывания просто протрите внутренние стенки салфеткой.
- Паровая обработка с мылом – для очень грязной духовки
Как использовать. Налейте горячую воду в противень, добавьте немного жидкого мыла. Включите духовку на 120°C и оставьте на 20-30 минут. Пар размягчит загрязнения. Протрите губкой или салфеткой.
- Нашатырный спирт – мощный, но осторожный подход
Этот метод подходит для сильных загрязнений, но требует проветривания.
Как использовать. Налейте немного нашатырного спирта в небольшую миску и оставьте в закрытой духовке на ночь. Утром протрите поверхности влажной тканью.
- Гелевая паста для духовки
В каждом магазине можно найти безопасные гелевые чистящие средства без резкого запаха.
Как использовать. Нанесите гель на загрязнения и оставьте на указанное в инструкции время. В заключительно части, как говорится в публикации издания "Стерлеград", протрите влажной салфеткой или губкой.
Дополнительные лайфхаки, чтобы не запускать духовку
- Используйте специальные поддоны или пергамент при запекании.
- После каждого приготовления протирайте духовку влажной губкой.
- Не забывайте чистить стекло духовки – оно тоже накапливает жир.
Ванные комнаты также требуют много внимания и ухода. Но находчивые домохозяйки знают эффективный способ вернуть ванне первозданный вид, используя подручные средства.