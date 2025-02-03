Как отмыть духовку от жира без нервов и химии

Жир, пригоревшие остатки еды и нагар скапливаются на стенках и противнях, превращая уборку хозяйки в испытание. Впрочем, как уверяют специалисты, существуют проверенные методы, которые позволят вернуть духовке первоначальную чистоту без лишних усилий и вредных химикатов, сообщает Zakon.kz.

Вот список эффективных способов.

Пищевая сода и уксус – натуральное средство от нагара

Домохозяйки отмечают, что этот метод безопасен, экономичен и не требует агрессивных химикатов.

Как использовать. Смешайте ½ стакана пищевой соды с небольшим количеством воды до состояния пасты. Нанесите смесь на внутренние поверхности духовки и оставьте на ночь. Утром сбрызните содовый слой уксусом, появится реакция, которая поможет расщепить загрязнения. А в завершение протрите духовку влажной губкой.

Лимон и горячая вода

Лимонная кислота отлично справляется с жиром и нагаром, а также оставляет приятный аромат.

Как использовать. Разрежьте два лимона и выжмите сок в жаропрочную емкость с водой. Поставьте ее в разогретую до 150°C духовку на 30 минут. После остывания просто протрите внутренние стенки салфеткой.

Паровая обработка с мылом – для очень грязной духовки

Как использовать. Налейте горячую воду в противень, добавьте немного жидкого мыла. Включите духовку на 120°C и оставьте на 20-30 минут. Пар размягчит загрязнения. Протрите губкой или салфеткой.

Нашатырный спирт – мощный, но осторожный подход

Этот метод подходит для сильных загрязнений, но требует проветривания.

Как использовать. Налейте немного нашатырного спирта в небольшую миску и оставьте в закрытой духовке на ночь. Утром протрите поверхности влажной тканью.

Гелевая паста для духовки

В каждом магазине можно найти безопасные гелевые чистящие средства без резкого запаха.

Как использовать. Нанесите гель на загрязнения и оставьте на указанное в инструкции время. В заключительно части, как говорится в публикации издания "Стерлеград", протрите влажной салфеткой или губкой.

Дополнительные лайфхаки, чтобы не запускать духовку

Используйте специальные поддоны или пергамент при запекании. После каждого приготовления протирайте духовку влажной губкой. Не забывайте чистить стекло духовки – оно тоже накапливает жир.

Ванные комнаты также требуют много внимания и ухода. Но находчивые домохозяйки знают эффективный способ вернуть ванне первозданный вид, используя подручные средства.

