Как перестать бояться старости: психолог назвала семь простых способов
Кризис пожилого возраста может быть связан с выходом на пенсию, ухудшением здоровья, потерей близких и сокращением социальных контактов. По словам специалиста, в этот период человек нередко испытывает одиночество, тревогу за будущее и ощущение собственной ненужности, рассказала психолог Инна Хамитова порталу "Доктор Питер".
Среди признаков кризиса – апатия, раздражительность, нарушения сна, снижение аппетита, потеря интереса к привычным занятиям и трудности с концентрацией внимания.
Психолог выделила семь способов, которые помогут легче пережить этот период:
Заботиться о здоровье. Регулярно проходить медицинские обследования, правильно питаться и поддерживать физическую активность.
Сохранять общение. Поддерживать связь с родственниками и друзьями, посещать общественные мероприятия и заниматься волонтерством.
Находить новые увлечения. Осваивать иностранные языки, заниматься творчеством, читать книги и пробовать новые занятия.
Тренировать память и мышление. Разгадывать кроссворды, играть в шахматы, решать головоломки и проходить обучающие курсы.
Не отказываться от помощи. При необходимости обращаться за поддержкой к близким, медицинским работникам или специалистам по уходу.
Делиться жизненным опытом. Записывать воспоминания, передавать знания младшему поколению и участвовать в общественно полезных проектах.
Поддерживать эмоциональное состояние. Использовать техники расслабления, чаще вспоминать приятные события и при необходимости обращаться к психологу.
Особое внимание специалист рекомендует уделять признакам депрессии и когнитивных нарушений. Если подавленное настроение сохраняется более двух недель, человек перестает ухаживать за собой, испытывает выраженные проблемы с памятью или у него появляются мысли о смерти, необходимо обратиться за медицинской помощью.
По словам психолога, пожилой возраст не обязательно сопровождается утратой интереса к жизни. Сохранение физической и умственной активности, общение с близкими и новые увлечения помогают поддерживать эмоциональное благополучие.
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