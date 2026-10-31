Как перестать бояться старости: психолог назвала семь простых способов

С возрастом люди могут сталкиваться с различными психологическими трудностями, связанными с изменениями в привычном образе жизни. О том, как пережить этот период, – читайте на Zakon.kz.

Кризис пожилого возраста может быть связан с выходом на пенсию, ухудшением здоровья, потерей близких и сокращением социальных контактов. По словам специалиста, в этот период человек нередко испытывает одиночество, тревогу за будущее и ощущение собственной ненужности, рассказала психолог Инна Хамитова порталу "Доктор Питер".

Среди признаков кризиса – апатия, раздражительность, нарушения сна, снижение аппетита, потеря интереса к привычным занятиям и трудности с концентрацией внимания.

Психолог выделила семь способов, которые помогут легче пережить этот период:

Заботиться о здоровье. Регулярно проходить медицинские обследования, правильно питаться и поддерживать физическую активность.

Сохранять общение. Поддерживать связь с родственниками и друзьями, посещать общественные мероприятия и заниматься волонтерством.

Находить новые увлечения. Осваивать иностранные языки, заниматься творчеством, читать книги и пробовать новые занятия.

Тренировать память и мышление. Разгадывать кроссворды, играть в шахматы, решать головоломки и проходить обучающие курсы.

Не отказываться от помощи. При необходимости обращаться за поддержкой к близким, медицинским работникам или специалистам по уходу.

Делиться жизненным опытом. Записывать воспоминания, передавать знания младшему поколению и участвовать в общественно полезных проектах.

Поддерживать эмоциональное состояние. Использовать техники расслабления, чаще вспоминать приятные события и при необходимости обращаться к психологу.

Особое внимание специалист рекомендует уделять признакам депрессии и когнитивных нарушений. Если подавленное настроение сохраняется более двух недель, человек перестает ухаживать за собой, испытывает выраженные проблемы с памятью или у него появляются мысли о смерти, необходимо обратиться за медицинской помощью.

По словам психолога, пожилой возраст не обязательно сопровождается утратой интереса к жизни. Сохранение физической и умственной активности, общение с близкими и новые увлечения помогают поддерживать эмоциональное благополучие.

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