Не жир, а вода: почему отеки путают цифры на весах

Лишний вес не всегда оказывается лишним жиром. Иногда виноваты они, старые добрые отеки, которые делают лицо "поплывшим", добавляют тяжесть телу и заставляют джинсы стать теснее. Почему организм удерживает воду и можно ли вернуть легкость без жестких диет и сушек, выяснял Zakon.kz.

В мире фитоняшек, подсчета калорий, интервального голодания и вечного "ну хотя бы минус два килограмма к лету" есть противник, которого не победить одним отказом от сахара. Он появляется внезапно: кольца становятся теснее, джинсы будто после стирки на максимуме, а лицо по утрам выглядит так, словно ночь прошла не во сне, а в борьбе с солеными огурцами. И имя этому явлению – отеки.

Они не считаются килограммами в привычном понимании, но способны испортить настроение не хуже цифры на весах. Отеки добавляют телу визуальный объем, создают ощущение тяжести и дискомфорта, а иногда становятся сигналом, что организм пытается что-то сказать своему владельцу. Как с этим бороться, рассказала врач-терапевт, сертифицированный диетолог, магистр медицинских наук в области питания человека Алмагуль Ержекенова.

"Отеки – это избыточное накопление жидкости в тканях. Заподозрить, что причина может быть связана именно с питанием, можно, если отеки появляются после соленой или очень калорийной пищи, усиливаются утром после позднего ужина, сопровождаются чувством жажды и уменьшаются через один-два дня после нормализации рациона. Очень часто это не "болезнь почек", а реакция организма на избыток натрия, сахара и переработанных продуктов", – поясняет Алмагуль Ержекенова.

Самые частые причины: ⁠избыток соли,

переедание ультрапереработанной пищи,

дефицит белка,

гормональные колебания,

малоподвижность,

нарушение сна,

заболевания сердца, почек, щитовидной железы или венозной системы.

Кстати, спешим вас расстроить или обрадовать, тут как посмотреть, с отеками сталкиваются не только люди, далекие от спорта и правильного питания. Даже те, кто дисциплинированно считает белки, жиры и углеводы, следит за шагами и пьет модный зеленый смузи по расписанию, не застрахованы от задержки жидкости. Фитоняшки тоже могут испытывать проблемы с отеками.

"Важно понимать, что отеки чаще вызывает не сама вода, а избыток натрия и ультрапереработанной пищи. Задержке жидкости также способствуют переедание по вечерам, недостаток движения и алкоголь, особенно в сочетании с солеными закусками. Чаще всего отеки провоцируют фастфуд, колбасы, снеки, соусы, полуфабрикаты и другие продукты с высоким содержанием соли и усилителей вкуса", – объясняет диетолог.

Наиболее частые пищевые провокаторы:

колбасы и переработанное мясо,

фастфуд,

чипсы, снеки,

соусы и полуфабрикаты,

соленья и копчености,

продукты с большим количеством скрытой соли,

⁠избыток сладкого и алкоголя.

Иногда дело в недостатке движения или после долгого рабочего дня за компьютером тело словно застаивается вместе с жидкостью. На ситуацию также могут влиять стресс, недосып, жара, гормональные колебания и даже слишком жесткие диеты. О том, как экологично убрать отеки именно питанием, рассказала специалист.

"Существуют продукты, которые действительно помогают уменьшить отеки. Но речь идет не о каких-то "чудо-продуктах" с мочегонным эффектом, а о поддержке нормального водно-солевого баланса. В рацион стоит включать продукты, богатые калием: овощи и зелень, бананы, авокадо, бобовые, картофель, кисломолочные продукты, ягоды и продукты с высоким содержанием воды. Калий помогает сбалансировать влияние натрия на обмен жидкости в организме". Алмагуль Ержекенова

Парадоксально, но одной из причин отеков может стать и недостаток воды. Когда организм понимает, что жидкости поступает мало, он начинает экономить ресурсы и буквально удерживать каждую каплю.

Спорт и неправильное распределение сил на тренировках

Отдельная история – спорт. После интенсивных тренировок мышцы могут временно задерживать воду в ответ на нагрузку и микроповреждения тканей. Поэтому цифра на весах после тяжелой тренировки не всегда говорит о наборе жира, иногда это всего лишь реакция организма на физический стресс. Мы поговорили с фитнес-тренером Анастасией Орловой, которая рассказала, что делать при отеках.

"Начать можно с базовой активности: больше ходить пешком, выполнять зарядку и в целом стараться больше двигаться в течение дня. Хорошо помогают регулярные прогулки, умеренное кардио и растяжка. Она не только способствует уменьшению отечности, но и улучшает подвижность мышц и связок", – поясняет фитнес-тренер.

Небольшая отечность после интенсивных силовых тренировок может быть нормальной реакцией организма, особенно если была прогрессия нагрузок, новая программа тренировок или недостаточное восстановление и сон.

"Но если отеки появляются регулярно, сопровождаются ухудшением самочувствия или долго не проходят, лучше обратиться к врачу и проверить состояние здоровья". Анастасия Орлова

При этом специалисты напоминают, что отеки – не всегда исключительно эстетическая проблема. Если они появляются регулярно, сопровождаются болью, сильной усталостью или другими симптомами, важно не пытаться решить проблему только детокс-чаями, массажами или сушкой. Иногда причина может быть связана не только с питанием или образом жизни, но и с неправильно выстроенными тренировками.

"Чаще всего в своей практике я сталкиваюсь с тем, что люди начинают слишком сильно занижать дневную норму калорий, добавляют чрезмерное количество кардионагрузки и при этом не дают организму достаточного восстановления. В результате организм испытывает еще больший стресс, что может только усилить задержку жидкости", – резюмирует фитнес-тренер Анастасия Орлова.

В попытках избавиться от лишней жидкости люди нередко бросаются в крайности. Куда эффективнее работают базовые и довольно прозаичные вещи.

Оптимальной стратегией от отеков, по словам диетолога, является: сокращение ультрапереработанных продуктов

⁠уменьшение количества "скрытой соли"

недосаливание пищи автоматически

"По рекомендациям ВОЗ, безопасный ориентир – до 5 г (1 чайная ложка) соли в сутки. Важно понимать, что основной избыток соли человек получает не из солонки, а из готовой еды", – говорит Алмагуль Ержекенова.

Ирония в том, что иногда главный враг талии – вовсе не круассан, съеденный в пятницу вечером, а пакетик соли, недосып и любовь к сериалам в обнимку с чипсами. Отеки вообще мастера маскировки: приходят тихо, делают лицо круглее и печальнее, джинсы – теснее, а настроение – драматично унылое.

И пока люди отчаянно ищут заветную таблетку от похудения, организм нередко просто пытается пережить очередной стресс, соленый ужин и тренировку на износ. Так что иногда путь к легкости начинается не с детокса, а с банального человеческого режима воды, сна и чуть меньшего желания срочно стать фитнес-моделью к понедельнику.