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Советы

Как выбрать качественный корм для собаки

Животное , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 18:44 Фото: pixabay
Кинолог рассказал, на какие признаки стоит ориентироваться собаководам при выборе идеального угощения для питомцев, сообщает Zakon.kz.

По мнению президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, необходимо учитывать несколько факторов.

Во-первых – то, насколько подробно изложен состав на упаковке. Вчитывайтесь внимательно. Обычно ингредиенты корма перечисляются друг за другом в порядке убывания доли в составе: в самом конце стоят те, которых в корме меньше 0,1%, а основу корма составляют белки животного происхождения. Кроме того, в нем должны быть клетчатка, источники жиров, витаминов и минералов, приводит слова специалиста РИА Новости.

Вместе с тем следует избегать собачьих лакомств с длинным списком ароматизаторов, красителей и консервантов – они могут навредить здоровью четвероногого.

Во-вторых, лучше предпочесть известный бренд, который едва ли рискнет своей репутацией ради сомнительной экономии на ингредиентах.

В-третьих, примите во внимание индивидуальные особенности животного – его породу, размер, активность и возраст.

Как известно, собаки нуждаются в выгуле. Но полезен ли он кошкам? С мнением специалиста можно ознакомиться здесь.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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