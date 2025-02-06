Как выбрать качественный корм для собаки

Кинолог рассказал, на какие признаки стоит ориентироваться собаководам при выборе идеального угощения для питомцев, сообщает Zakon.kz.

По мнению президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, необходимо учитывать несколько факторов.

Во-первых – то, насколько подробно изложен состав на упаковке. Вчитывайтесь внимательно. Обычно ингредиенты корма перечисляются друг за другом в порядке убывания доли в составе: в самом конце стоят те, которых в корме меньше 0,1%, а основу корма составляют белки животного происхождения. Кроме того, в нем должны быть клетчатка, источники жиров, витаминов и минералов, приводит слова специалиста РИА Новости.

Вместе с тем следует избегать собачьих лакомств с длинным списком ароматизаторов, красителей и консервантов – они могут навредить здоровью четвероногого.

Во-вторых, лучше предпочесть известный бренд, который едва ли рискнет своей репутацией ради сомнительной экономии на ингредиентах.

В-третьих, примите во внимание индивидуальные особенности животного – его породу, размер, активность и возраст.

Как известно, собаки нуждаются в выгуле. Но полезен ли он кошкам? С мнением специалиста можно ознакомиться здесь.