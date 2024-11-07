"Задайте себе три вопроса": кинолог рассказал, как выбрать породу собаки

Если коты в домах "заводятся", будто сами-собой, или по чисто эстетическим предпочтениям, то к выбору собаки стоит подойти с куда большей ответственностью. Zakon.kz делится советами кинолога для тех, кто находится в поисках подходящего четвероногого друга.

По словам кинолога, заместителя директора центра дрессировки собак "К-9" Андрея Маликова, когда клиенты обращаются с просьбой помочь с выбором будущего питомца, специалисты задают им всего три простых вопроса. А именно...

Для чего вам пес?

Кто вам видится рядом – суровый охранник или добрый компаньон? Эти два понятия, как выяснилось, чуть ли не взаимоисключающие.

"Сторожевая собака не должна становиться членом семьи, потому что тогда мы будем ее жалеть, баловать, меньше требовать. А из изнеженного всеобщего любимца вряд ли получится хороший охранник", – предупредил кинолог.

Предположим, вы живете "на земле" и нуждаетесь в клыкастой "грозе" чужаков, что будет знать свое место, уважать хозяев, реагировать на необходимые команды и управляться жесткой рукой. Имея которую во дворе, не стыдно прибить к воротам табличку: "Осторожно, злая собака". С такой задачей прекрасно справится представитель служебной породы.

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Например:

немецкая овчарка, желательно зонарного (похожего на волчий) или черно-подпалого окраса;

среднеазиатская овчарка (алабай);

ротвейлер;

доберман;

кане-корсо.

"Но имейте в виду, что с той же немецкой овчаркой надо усиленно работать. У нее в генетике заложена самостоятельность, она сама "включается" в процесс охраны территории. Однако у нее очень много энергии, поэтому ее нужно подчинить, постоянно тренировать, уделять достаточно внимания. Нет времени или желания? Остановите выбор на аборигенной (натуральной, возникшей без вмешательства селекционеров – прим. Авт.) породе. Потому что, допустим, среднеазиатская овчарка – сторож от природы, ей нужно куда меньше дрессуры. Плюс она, как правило, флегматична и не слишком агрессивна по характеру", – говорит Андрей Маликов.

Если же вы ищете в первую очередь надежного, но внушительных размеров друга, присмотритесь...снова к немецкой овчарке. Только на сей раз чепрачного – читать как черно-рыжего – окраса. Это хорошие, умные собаки, идеальные компаньоны.

Настоящий шерстяной "бриллиант" отыщется среди охотничьих и пастушьих пород. Как то:

лабрадор;

английский кокер-спаниель;

неаполитанский мастиф;

бернский зенненхунд;

бордер-колли;

бассет-хаунд.

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Сколько времени в день вы готовы уделять питомцу?

Важность этого вопроса специалист объяснил на примере хаски, которую многие винят в способности "разобрать квартиру по кирпичикам" и радостно ускакать от зазевавшегося хозяина в серебряные дали. Сопоставьте свои возможности с историческим назначением того или иного животного – так и поймете, подходит ли оно именно вам.

"Хаски красивы, многие берут их за необычные голубые глаза. Но это собака, которая по 8-10 часов в день бежала, запряженная в сани. Потом ее кормили, она спала тут же, в снегу, и бежала дальше. Хаски так жили из поколения в поколение, у них это в генах отпечаталось. Хотите такую? Да пожалуйста, никто не запретит! Но вы сможете уделять минимум три-четыре часа в день ее физическим нагрузкам на протяжении всей ее жизни? Если придерживаться такого правила, питомец не причинит вреда домашней обстановке и не потеряется", – считает кинолог.

Фото: pixabay

К вариантам для исключительно активных, вовлеченных людей, готовых часами "нарезать круги" по стадиону, также относятся псы бойцовских пород – булли, бультерьеры, питбули.

И запомните: удерживая подвижного барбоса в четырех стенах, на выходе вы получите в лучшем случае "съеденный" диван.

Впрочем, если марафону наперегонки с каким-нибудь голубоглазым красавцем вы предпочтете спокойный вечер под пледом с книгой, на коврике рядом с удовольствием устроится, пусть не столь величественный, но "уютный" декоративный песик:

мопс;

йоркширский терьер;

пекинес;

померанский шпиц.

Фото: pixabay

Хватит ли вам сил – физических и моральных?

Во-первых, иные хвостатые обладают весьма крепким телом и крутым норовом. Скажем, хрупкая старушка едва ли в одиночку справится с питбультерьером.

Во-вторых, даже из миролюбивого пушистика можно вырастить самого настоящего "людоеда" – при неправильном подходе к воспитанию, разумеется.

"Практически с любой собакой нужно пройти какой-нибудь курс, подготовку. Мы отдаляемся от животного мира и уже не так хорошо понимаем собак, как наши предки. Они ведь – как дети. Сколь бы замечательным ни был малыш, если им не заниматься... Нередко трагедии случаются из-за нарушения мер безопасности, неправильной игры, неправильной подготовки пса. Хотя даже самые агрессивные по природе собаки, оказавшись в правильных руках, ведут себя адекватно. Да тот же нож в одних руках – просто кухонный прибор, а в других – орудие убийства". Андрей Маликов

Еще внимательнее к вопросам безопасности следует отнестись собачникам, ожидающим прибавления в семействе.

Фото: pixabay

"Когда ты заводишь ребенка, ты должен четко ограничить собаке место, быть хозяином территории, но не запрещать подходить к ребенку, потому что он тогда станет для собаки чужаком. Не отгонять, не кричать, не наказывать, а иначе ассоциация с новым членом семьи у пса будет негативная. Это враг, чужак, на которого в какой-то момент выплеснется агрессия. И да, любая собака, от добермана до миленького корги, должна быть контролируема в этой ситуации, до определенного возраста не оставаться с ребенком один на один".

Так что приобретение четверолапого – шаг очень серьезный и ответственный. Однако, если вложить в него душу, время и старание, вложения окупятся сторицей. Ведь в ответ вы получите ту самую собачью преданность, воспетую в стихах. Один раз – и на всю жизнь.