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Статьи

Правила хранения: какие продукты можно и нельзя замораживать

Еда, продукты, хранение, ошибки, советы , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 08:51 Фото: сгенерировано ИИ
В условиях большой занятости и катастрофической нехватки времени морозильная камера холодильника становится незаменимым помощником на кухне. Однако не каждый продукт способен "пережить" заморозку в первозданном виде. Zakon.kz рассказывает, чему не место в экстремальном холоде.

Можно

Ягоды

Прекрасно переносят заморозку при условии, что они были предварительно вымыты и тщательно просушены. Единственное – после разморозки клубника, малина, смородина, черника, вишня и прочие вкусности становятся мягкими, оттого годятся разве что в компот, соусы, выпечку и в качестве добавок к блюдам, например, кашам.

Еда, продукты, хранение, ошибки, советы , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 08:51

Фото: pexels

Овощи и зелень

Хороши брокколи, цветная капуста, морковь, стручковая фасоль, сладкий перец и зелень.

Исключение из "овощного правила" – огурцы и листовой салат, которые после размораживания становятся слишком водянистыми.

Мясо, птица и рыба

Говядину, баранину, свинину, курицу и рыбу после большого закупа лучше сразу разделить на порции для приготовления и упаковать по отдельным пакетам.

Покупные полуфабрикаты и домашние заготовки

Речь как о магазинных пельменях, варениках и котлетах, так и о собственноручно сделанном тесте, сырниках. Морозьте их на подносах и только после полного застывания перекладывайте в пакеты или контейнеры.

Еда, продукты, хранение, ошибки, советы , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 08:51

Фото: pexels

Некоторые готовые блюда

Многие сохраняют в камере наваристый бульон, подливку, тушеное мясо и гарниры. Конечно, их лучше замораживать небольшими порциями, чтобы потом не размораживать целую кастрюлю.

Только учтите: картофель рискует стать рыхлым, а соус на сливочной или молочной основе – расслоиться. Это не повлияет на безопасность еды, но может испортить ее вкус и внешний вид.

Выпечка

Хлеб, булки и кексы замечательно "чувствуют" себя в морозилке. Правда, первый лучше сначала порезать ломтиками.

Нельзя

Постоявшие угощения

Если блюдо прежде долго отстаивалось на столе при комнатной температуре, замораживать его бессмысленно и даже чревато.

Ранее неправильно хранившиеся белковые продукты

Морозилка не "освежит" кусок мяса, а просто скует во льдах уже подпорченный продукт.

Еда, продукты, хранение, ошибки, советы , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 08:51

Фото: pexels

Размороженное

Что угодно "растаявшее" повторно не замораживают.

Консервы с поврежденной упаковкой

Если банка вздулась или протекла – выбросьте. Камерой ее не спасти.

Советы

Во-первых, старайтесь подбирать герметичные упаковки – это убережет упакованное от высыхания, обветривания и посторонних запахов.

Во-вторых, подписывайте дату и содержимое, дабы не иметь дела с неопознанными лежащими пакетами неясной эпохи.

И наконец, размораживайте съестное с умом – в холодильнике, а не на столе. Можно воспользоваться холодной водой, если дело не терпит отлагательств.

Очевидно, дело не в еде, а в том, как ее хранят, готовят и подают. Недостаточная термическая обработка, разделочные доски, использующиеся для нарезки сразу нескольких типов ингредиентов, контакт сырого с готовым, непромытые овощи и фрукты, залежавшееся блюда, грязные руки, вода, посуда и...безответственное отношение к приемке любых категорий товаров – риск. Ранее мы разбирались, почему казахстанское школьное питание все еще может быть нездоровым.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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