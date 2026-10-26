Правила хранения: какие продукты можно и нельзя замораживать
Можно
Ягоды
Прекрасно переносят заморозку при условии, что они были предварительно вымыты и тщательно просушены. Единственное – после разморозки клубника, малина, смородина, черника, вишня и прочие вкусности становятся мягкими, оттого годятся разве что в компот, соусы, выпечку и в качестве добавок к блюдам, например, кашам.
Овощи и зелень
Хороши брокколи, цветная капуста, морковь, стручковая фасоль, сладкий перец и зелень.
Исключение из "овощного правила" – огурцы и листовой салат, которые после размораживания становятся слишком водянистыми.
Мясо, птица и рыба
Говядину, баранину, свинину, курицу и рыбу после большого закупа лучше сразу разделить на порции для приготовления и упаковать по отдельным пакетам.
Покупные полуфабрикаты и домашние заготовки
Речь как о магазинных пельменях, варениках и котлетах, так и о собственноручно сделанном тесте, сырниках. Морозьте их на подносах и только после полного застывания перекладывайте в пакеты или контейнеры.
Некоторые готовые блюда
Многие сохраняют в камере наваристый бульон, подливку, тушеное мясо и гарниры. Конечно, их лучше замораживать небольшими порциями, чтобы потом не размораживать целую кастрюлю.
Только учтите: картофель рискует стать рыхлым, а соус на сливочной или молочной основе – расслоиться. Это не повлияет на безопасность еды, но может испортить ее вкус и внешний вид.
Выпечка
Хлеб, булки и кексы замечательно "чувствуют" себя в морозилке. Правда, первый лучше сначала порезать ломтиками.
Нельзя
Постоявшие угощения
Если блюдо прежде долго отстаивалось на столе при комнатной температуре, замораживать его бессмысленно и даже чревато.
Ранее неправильно хранившиеся белковые продукты
Морозилка не "освежит" кусок мяса, а просто скует во льдах уже подпорченный продукт.
Размороженное
Что угодно "растаявшее" повторно не замораживают.
Консервы с поврежденной упаковкой
Если банка вздулась или протекла – выбросьте. Камерой ее не спасти.
Советы
Во-первых, старайтесь подбирать герметичные упаковки – это убережет упакованное от высыхания, обветривания и посторонних запахов.
Во-вторых, подписывайте дату и содержимое, дабы не иметь дела с неопознанными лежащими пакетами неясной эпохи.
И наконец, размораживайте съестное с умом – в холодильнике, а не на столе. Можно воспользоваться холодной водой, если дело не терпит отлагательств.
Очевидно, дело не в еде, а в том, как ее хранят, готовят и подают. Недостаточная термическая обработка, разделочные доски, использующиеся для нарезки сразу нескольких типов ингредиентов, контакт сырого с готовым, непромытые овощи и фрукты, залежавшееся блюда, грязные руки, вода, посуда и...безответственное отношение к приемке любых категорий товаров – риск. Ранее мы разбирались, почему казахстанское школьное питание все еще может быть нездоровым.