Строить наполеоновские планы неразумно: подсказки от Василисы Володиной на 6 октября

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чем стоит заняться сегодня, 6 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, понедельник не спешит активно открывать новую неделю, пока Луна в свободном уходе до 08:00 по Москве (до 10:00 по времени Астаны).

"Опоздание может остаться незамеченным, да и строить наполеоновские планы в ранний час неразумно. А вот с 08:00 (с 10:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) до конца дня самое время планы в жизнь претворять. Полнолуние способствует получению результатов и кульминации процессов, правда и ошибки не останутся незамеченными. Эмоции требуют выхода – есть отличный повод сходить вечером в караоке или на сложную театральную постановку, куда нам без катарсиса", – написала Володина в своем Telegram-канале.

А еще сегодня, как отметила Василиса, очень актуально разбираться с "детской" темой.

"Планируя малыша, подумайте о "консультации на тему зачатия и деторождения" – вместе с астрологией планировать будет легче и здоровее", – заключила она.

