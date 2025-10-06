#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Советы

Строить наполеоновские планы неразумно: подсказки от Василисы Володиной на 6 октября

российский астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 13:41 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чем стоит заняться сегодня, 6 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, понедельник не спешит активно открывать новую неделю, пока Луна в свободном уходе до 08:00 по Москве (до 10:00 по времени Астаны).

"Опоздание может остаться незамеченным, да и строить наполеоновские планы в ранний час неразумно. А вот с 08:00 (с 10:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) до конца дня самое время планы в жизнь претворять. Полнолуние способствует получению результатов и кульминации процессов, правда и ошибки не останутся незамеченными. Эмоции требуют выхода – есть отличный повод сходить вечером в караоке или на сложную театральную постановку, куда нам без катарсиса", – написала Володина в своем Telegram-канале.

А еще сегодня, как отметила Василиса, очень актуально разбираться с "детской" темой.

"Планируя малыша, подумайте о "консультации на тему зачатия и деторождения" – вместе с астрологией планировать будет легче и здоровее", – заключила она.

Ранее астрологи составили прогноз для всех знаков зодиака на шестой день октября 2025 года. Подробнее – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Наполеоновские планы и подарки судьбы: прогноз от Василисы Володиной
10:26, 11 февраля 2025
Наполеоновские планы и подарки судьбы: прогноз от Василисы Володиной
Василиса Володина поделилась советами на 26 июля
10:01, 26 июля 2025
Василиса Володина поделилась советами на 26 июля
"Денек так себе": астропрогноз от Василисы Володиной на 15 мая
10:03, 15 мая 2025
"Денек так себе": астропрогноз от Василисы Володиной на 15 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: