#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
495.28
518.41
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
495.28
518.41
5.44
Советы

Кошек каких пород нельзя оставлять одних надолго

Какие породы кошек крайне нежелательно оставлять одних надолго, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 10:50 Фото: wikimedia
Конечно, любых домашних животных, в том числе и кошек, нежелательно оставлять одних надолго, так как это может пагубно сказаться на их нервной системе. Но есть такие породы кошек, для которых долгое одиночество крайне нежелательно, сообщает Zakon.kz.

Причина заключается в человекоориентированности: они особенно сильно нуждаются в общении и внимании. Перечислим породы кошек, которые очень плохо переносят одиночество и могут испытывать стресс, скуку или даже развивать деструктивное поведение, если их оставляют одних на длительное время.

Сиамская кошка

Какие породы кошек крайне нежелательно оставлять одних надолго, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 10:50

Фото: wikimedia

Сиамские кошки известны своей сильной привязанностью к хозяину и высокой эмоциональностью. Они громко выражают свои чувства и начинают грустить, если долго остаются одни.

Абиссинская кошка

Какие породы кошек крайне нежелательно оставлять одних надолго, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 10:50

Фото: wikimedia

Эти кошки активны, любопытны и требуют постоянного внимания. Без общения они могут начать скучать, что приведет к разрушительным играм с мебелью или вещами.

Бурманская кошка

Какие породы кошек крайне нежелательно оставлять одних надолго, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 10:50

Фото: wikimedia

Бурмы обожают быть рядом с хозяевами и требуют постоянного контакта. Они плохо переносят одиночество и могут впасть в депрессию.

Ориентальная кошка

Какие породы кошек крайне нежелательно оставлять одних надолго, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 10:50

Фото: wikimedia

Очень общительные и голосистые, ориенталы привязываются к людям и нуждаются в их внимании. Без компании они чувствуют себя покинутыми и начинают беспокоиться.

Сфинкс

Какие породы кошек крайне нежелательно оставлять одних надолго, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 10:50

Фото: wikimedia

Эта порода требует не только общения, но и физического тепла, поскольку у них нет шерсти. Они всегда ищут контакт с человеком и скучают, если их оставить одних.

Рэгдолл

Рэгдоллы очень нежные и спокойные, но сильно зависят от внимания хозяина. Они могут тосковать, если остаются в одиночестве.

Что происходит, если кошка остается одна надолго

  • Развитие стресса или депрессии.
  • Появление деструктивного поведения: царапанье мебели, переворачивание вещей.
  • Потеря аппетита или переедание.
  • Голосовое беспокойство: кошка может громко мяукать или выть.
  • Проблемы со здоровьем, вызванные нервным напряжением.

Как помочь кошке, если вы вынуждены оставлять ее одну

  • Игрушки и развлечения: оставьте кошке интерактивные игрушки, лабиринты или когтеточки.
  • Второе животное: если возможно, заведите еще одну кошку или дружелюбную собаку.
  • Фоновые звуки: оставьте включенным радио или телевизор, чтобы кошка не чувствовала абсолютной тишины.
  • Автоматическая кормушка: обеспечит регулярное питание.
  • Общение после возвращения: уделите кошке время, чтобы компенсировать ваше отсутствие.

Ранее Zakon.kz рассказывал о породах кошек, которые могут заменить собак в качестве охранников.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Что происходит с организмом при ночном графике работы: страшные диагнозы
Советы
11:20, Сегодня
Что происходит с организмом при ночном графике работы: страшные диагнозы
Гороскоп для всех знаков на 17 февраля
Советы
06:56, Сегодня
Гороскоп для всех знаков на 17 февраля
Астрологи перечислили мужчин-однолюбов среди знаков зодиака
Советы
03:57, 17 февраля 2025
Астрологи перечислили мужчин-однолюбов среди знаков зодиака
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: