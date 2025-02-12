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Породы кошек, которые могут заменить собак в качестве охранников

Какие породы кошек могут заменить собак в качестве охранников, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 17:16 Фото: wikimedia
В отличие от собак, кошки не обладают инстинктом охраны и не станут кидаться на чужаков. Но есть породы, известные настороженностью, смелостью и склонностью реагировать на незнакомцев, что может сделать их своего рода "сигнализацией" или даже отпугивающим фактором, сообщает Zakon.kz.

Назовем породы кошек, которые могут проявлять охранные качества:

Мейн-кун

Какие породы кошек могут заменить собак в качестве охранников, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 17:16

Фото: wikimedia

Это крупная порода с мощным телосложением. Мейн-куны часто настороженно относятся к незнакомцам и способны громким мяуканьем сигнализировать о подозрительных людях.

Почему их можно отнести к так называемым охранникам? Их размеры и уверенное поведение могут даже напугать нарушителя.

Бенгальская кошка

Какие породы кошек могут заменить собак в качестве охранников, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 17:16

Фото: wikimedia

Это активные, энергичные и очень умные животные. Они настороженно относятся к новым людям и имеют громкий голос, который привлекает внимание.

Их дикая внешность и активное поведение могут создать впечатление опасности для незнакомца.

Саванна

Гибрид домашней кошки и сервала. Саванны крупные, активные и настороженные. Они привязываются к своему хозяину и могут проявлять защитное поведение. 

Их размеры и дикая внешность делают их естественным отпугивающим фактором.

Абиссинская кошка

Какие породы кошек могут заменить собак в качестве охранников, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 17:16

Фото: wikimedia

Любопытные, активные и наблюдательные абиссинки всегда замечают, если что-то не так, и могут привлекать внимание своим беспокойным поведением.

Их склонность следить за территорией может оказаться очень даже полезной.

Норвежская лесная кошка

Какие породы кошек могут заменить собак в качестве охранников, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 17:16

Фото: wikimedia

Независимые, но внимательные. Эти кошки обладают хорошей интуицией и могут предупредить о присутствии чужаков.

Их крупный размер и настороженность к незнакомцам могут быть полезными в "охранном деле".

Ориентальная кошка

Какие породы кошек могут заменить собак в качестве охранников, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 17:16

Фото: wikimedia

Это очень голосистые и социальные животные. Если что-то их тревожит, они не будут молчать. Их громкий и разнообразный голос способен привлечь внимание.

Как кошки могут "охранять" дом?

Хотя кошки и не нападают на нарушителей, но они могут:

  • Подавать сигнал тревоги: громким мяуканьем или беспокойным поведением.
  • Реагировать на незнакомцев: шипением, настороженностью или агрессией.
  • Вызывать страх внешним видом: крупные породы, как мейн-кун или саванна, могут отпугнуть человека своей внушительностью.

Если вам нужна "охранная кошка", выбирайте крупные, активные и настороженные породы. Но помните, что кошка скорее станет сигнализацией, чем защитником, и в случае опасности ее реакция ограничится звуками или прятанием. 

Ранее Zakon.kz рассказывал, как черные кошки стали жертвами моды и суеверий.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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