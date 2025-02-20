Бузова своим танцем заинтересовала Леди Гагу

19 февраля мировая знаменитость Леди Гага обратила внимание на энергичный танец российской поп-исполнительницы Ольги Бузовой, сообщает Zakon.kz.

"Минута славы" пришла к Бузовой после того, как она записала на видео танец под новый хит Леди Гаги Abracadabra и опубликовала в TikTok. Там ее публикацию увидела королева эпатажа и сделала репост. Российская исполнительница поспешила поделиться важным для нее событием у себя в Instagram-сторис. В некоторых из них певица не сдерживала эмоций.

Фото: Instagram/buzova86

Повторить движения из оригинального клипа Бузовой помогли профессиональные танцоры. Сейчас танцы под "Abracadabra" вирусятся в TikTok, а Леди Гага репостит к себе понравившиеся видео.

"По сложившейся тенденции Олю Бузову теперь должны номинировать на "Грэмми" в следующем году", – пошутили над неугомонной Бузовой хейтеры.

Из другой международной "коллаборации" можно выделить встречу Наоми Кэмпбелл с высокопоставленной чиновницей из Таиланда. Женщины обсудили взаимное сотрудничество в развитии моды.