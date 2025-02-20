Астрологи предупредили Тельцов, Козерогов и Водолеев

До конца февраля 2025 года остается чуть больше недели. За это время, как отмечают астрологи, жизнь трех представителей зодиакального круга успеет перевернуться с ног на голову. Причем события необязательно будут плохими, сообщает Zakon.kz.

К масштабным переменам стоит подготовиться Тельцам, Козерогам и Водолеям.

Так, Тельцам вскоре придется нелегко на работе или учебе. Не накручивайте себя заранее, ведь вас могут не уволить, а перевести в другой отдел или поручить больше обязанностей. Однако на всякий случай придумайте план "Б".

Что касается целеустремленных Козерогов, то им придется полностью пересмотреть планы на будущее. Новости могут быть как хорошими, так и плохими: долгожданный переезд или горькое расставание, смена сферы деятельности или предательство друзей.

Водолеям придется столкнуться с финансовыми потерями, например, мошенничеством или сокращением зарплаты. Однако, как отмечено в публикации издания Клопс.Ru, пустой кошелек не всегда расстраивает, ведь деньги еще могут быть потрачены на недвижимость, долгожданную поездку или машину.

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Также в 2025 году астрологи обещают, что в личной жизни некоторых представителей зодиакального круга произойдут яркие перемены. Так, романтические перспективы предвидятся у Близнецов, Львов, Весов, Козерогов и Рыб.

Ранее стало известно следующее: двум представителям зодиакального круга всегда удается выходить победителями из любой ситуации, находить верные решения и привлекать к себе возможности, словно магнитом. Львы и Стрельцы рождены под счастливой звездой и удача – их верный спутник.