Какой самый редкий цвет глаз в мире

Большинство ученых сходятся во мнении, что все наши предки были кареглазыми. Другие оттенки появились в результате мутаций. Но единой классификации цветов глаз человека в мире нет до сих пор, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что первые таблицы для определения оттенка пигментации создал французский хирург Поль Брока во второй половине XIX века: они содержали 54 тона.

Уже в XX столетии советский антрополог и анатом Виктор Бунак предложил разбить все цвета на три типа: темный (черный, карий), светлый (синий, голубой, серый) и смешанный (темный с участками серого, голубого или зеленого).

Какой цвет глаз самый редкий

Согласно статистике, представленной на Международном конгрессе по биомедицине в 2020 году, самым редким цветом глаз является зеленый, а самым часто встречающимся – карий.

Распространенность оттенков радужной оболочки у населения планеты выглядит так:

зеленый – 2%;

серый – 3%;

янтарный – 5%;

ореховый – 5%;

голубой – 8-10%;

карий – до 80%.

Также, но очень редко встречаются красные, розовые и даже фиолетовые глаза.

Такие оттенки считаются аномальными: они характерны для людей, страдающих альбинизмом. При этом врожденном заболевании у человека отсутствует нормальная пигментация, а радужная оболочка приобретает розоватый цвет из-за просвечивания кровеносных сосудов.

Согласно данным ООН, в Европе и Северной Америке альбинизм встречается у одного человека на 17-20 тыс. Заболевание наиболее распространено в странах юга Африки: в Зимбабве его диагностируют у одного из тысячи новорожденных.

От чего зависит цвет глаз

На цвет глаз человека влияет ряд факторов, основной из которых – количество пигмента в радужной оболочке. В светлых глазах, например, серых или голубых, низкое содержание пигмента меланина. У карих глаз, наоборот, высокая концентрация. Важную роль в пигментации играют гены.

"Цвет глаз передается по наследству и зависит от выработки в организме пигмента меланина. Чем больше меланина, тем темнее цвет глаз. Соответственно, низкая выработка меланина ведет к появлению светлого цвета глаз, а отсутствие пигмента – к альбинизму". Ирина Вдовина, врач-генетик Курской централизованной медико-генетической консультации

Цвет радужной оболочки глаз зависит от трех факторов: интенсивности пигментообразования, пигментации сосудистого слоя в целом и вариации всей фибриллярной структуры, особенно эпителиального пограничного слоя. Каждый из этих факторов кодируется разными генами.

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Менее чем у 1% населения мира пигмент в глазах распределен неравномерно, что приводит к гетерохромии. Чаще всего можно встретить полную гетерохромию, когда радужная оболочка двух глаз имеет разный окрас. Реже встречается частичная гетерохромия: при этой особенности радужная оболочка одного глаза окрашена в несколько цветов. Такая особенность не является заболеванием и не влияет на зрение или зрительное восприятие.

Разделяют гетерохромию приобретенную и врожденную.

Гетерохромия – это не заболевание. Она не влияет на зрение и цветовосприятие и не требует какого-либо лечения. Люди с гетерохромией могут использовать цветные контактные линзы, чтобы замаскировать эту особенность.

Также специалисты подчеркивают, что многие дети рождаются с голубыми глазами, но в первые месяцы жизни цвет их глаз может измениться. Это происходит из-за увеличения количества меланина в радужной оболочке глаз ребенка и считается абсолютной нормой. Но вот если цвет глаз поменялся у взрослого человека, это может быть сигналом о серьезном заболевании и является поводом обратиться к врачу.

Фото: pexels

Считается, как отмечено в публикации издания РБК Life, что цвет глаз может меняться под воздействием гормонов в организме (например, в период беременности). Но это не означает, что голубые глаза станут карими и наоборот, только оттенок может измениться.

Во многих случаях изменение цвета глаз у взрослого человека означает патологию: такого быть не должно.

"Цвет глаз может измениться при травме, под действием лекарственных препаратов или при длительном использовании глазных капель. В остальных случаях с большой долей вероятности причиной может быть заболевание, часто – воспалительного генеза. Если глаз потемнел, поменял цвет, надо немедленно обратиться к врачу". Анна Боровкова, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, МЦ "Частная поликлиника "Плюс" (Ярославль)

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